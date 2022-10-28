Британцы показали впечатляющий семейный минивэн премиум-класса (фото)

Салон LDV Mifa отделан кожей и деревом, а передние и задие сиденья получили электропривод и массаж. Модель будет доступна в бензиновой и электрической версиях.

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Опубликованы официальные фото LDV Mifa. Новый минивэн от известного британского производителя коммерческой техники будут продавать в Австралии и Китае с ноября, а позже он появится и в Европе. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Минивэн достигает 5,3 м в длину

Новый LDV Mifa разработали в сотрудничестве с китайским концерном SAIC, который выкупил британскую компанию. Именно в Китае и наладят производство модели, причем на местном рынке он будет представлен под маркой Maxus.

LDV Mifa – большой минивэн премиум-класса длиной 5270 мм и с колесной базой в 3200 мм. У него выразительный дизайн передней части с огромной хромированной решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Фонари растянуты а всю ширину кузова.

[ + – ] Салон LDV Mifa отделан кожей и деревом

В отделке салона сочетаются кожа и дерево. Предложены версии на 6 и 7 мест, причем сиденья первого и второго рядов могут быть оснащены электроприводом, подогревом, массажем и вентиляцией. На всю ширину передней панели растянут дисплей. За доплату новый LDV Mifa могут оснастить системой полуавтономного вождения.

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В Австралии новый LDV Mifa дебютирует с 2,0-литровым 215-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Позже появится электрический вариант с 204-сильной установкой от пикапа Maxus T90 EV, который уже продается в Европе. Электромобиль LDV Mifa обладает запасом хода в 440 км, а зарядить его в быстром режиме на 80% можно за 36 минут.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе стартуют продажи недорогого электромобиля за 12 тысяч евро.