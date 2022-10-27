В Европе стартуют продажи недорогого городского электрокара по цене Renault Logan (фото)

Компактный Mullen I-Go достигает всего 3,4 м в длину и обладает запасом хода в 200 км. Основными покупателями авто должны стать службы доставки.

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На европейский рынок выходит компактный электромобиль I-Go от американской компании Mullen. Его продажи стартуют с декабря по цене от 12 154 евро. Об этом сообщает официальный сайт Mullen.

[ + – ] Электромобиль достигает всего 3,4 м в длину

На первых порах новый Mullen I-Go будет представлен в Великобритании, Германии, Ирландии, Испании и Франции. Он станет самым доступным электрокаром в Европе – ближайший конкурент Dacia Spring ощутимо дороже, а Citroen Ami по европейским правилам не считается автомобилем. В Mullen считают, что основными покупателями I-Go станут службы доставки.

Следует отметить, что новый Mullen I-Go – это не американская разработка, а адаптированный к европейским требованиям китайский электромобиль Hongrui Xiaohu Good Tiger. На родине хэтчбек доступен в короткой двухместной и удлиненной четырехместной версиях, но для Европы предложат только более крупный вариант.

Важно

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Габариты Mullen I-Go:

Длина – 3380 мм

Ширина – 1499 мм

Высота – 1610 мм

Колесная база – 2440 мм

[ + – ] Производство электрокара налажено в Китае

Американо-китайский электрокар оснащен 46-сильным мотором и батареей емкостью 16,5 кВтч. Авто весом всего 800 кг развивает скорость до 100 км/ч и может проехать 200 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит сразу десять электрических моделей стоимостью от 20 000 евро.