Самый популярный электромобиль в Европе снимут с производства: причина известна

Renault Zoe выпускают с 2012 года и уже собрали 380 000 авто. Хотя недорогой электрокар пользуется спросом, новую его генерацию решили не разрабатывать.

Related video

Renault планируют отказаться от модели Zoe. Компактный городской электромобиль снимут с производства в скором времени и его второе поколение не планируется. Эту информацию подтвердил главный исполнительный директор Renault Фабрис Камболив британскому изданию Autocar.

[ + – ] Жизненный цикл популярной модели подходит к концу Фото: Renault

Он сообщил, что новый Renault Zoe не разрабатывают потому, что французский автопроизводитель планирует на смену ему другие компактные электрокары. В частности, ожидаются хэтчбек Renault 5 и кроссовер Renault 4 в ретро-стиле.

Важно

Новый электрокар Toyota станет "зеленой" альтернативой Camry (фото)

Фабрис Камболив также заявил, что в линейке марки будет четыре электромобиля. Помимо Renault 4 и 5, будут выпускать электрические Megane и Scenic. Останутся в модельном ряду и гибриды – Austral, Arkana, Captur и Clio.

[ + – ] Новый Renault 5 станет преемником Zoe Фото: Renault

Напомним, что электрокар Renault Zoe презентовали в 2012 году и всего выпустили 380 000 авто. На данный момент это самый массовый и популярный электромобиль в Европе.

Хэтчбек неоднократно обновляли, но возраст модели уже дает о себе знать и ее жизненный цикл подходит к концу. Недавно электрокар провалил краш-тесты EuroNCAP по новой методике.

Ранее Фокус сообщал, что Renault презентовали недорогой семейный электромобиль с просторным салоном.