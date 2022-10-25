Найпопулярніший електромобіль у Європі знімуть із виробництва: причина відома

Renault Zoe випускають з 2012 року й уже зібрали 380 тисяч авто. Хоча недорогий електрокар має попит, нову його генерацію вирішили не розробляти.

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Renault планують відмовитись від моделі Zoe. Компактний міський електромобіль знімуть із виробництва незабаром і його друге покоління не планується. Цю інформацію підтвердив головний виконавчий директор Renault Фабріс Камболів британському виданню Autocar.

[ + – ] Життєвий цикл популярної моделі добігає кінця Фото: Renault

Він повідомив, що новий Renault Zoe не розробляють, тому що французький автовиробник планує на зміну йому інші компактні електрокари. Зокрема, очікуються хетчбек Renault 5 та кросовер Renault 4 у ретро-стилі.

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Фабріс Камболів також заявив, що в лінійці марки буде чотири електромобілі. Крім Renault 4 і 5, будуть випускати електричні Megane та Scenic. Залишаться у модельному ряду й гібриди — Austral, Arkana, Captur та Clio.

[ + – ] Новий Renault 5 стане наступником Zoe Фото: Renault

Нагадаємо, що електрокар Renault Zoe презентували в 2012 році й усього випустили 380 тисяч авто. Наразі це наймасовіший і найпопулярніший електромобіль у Європі.

Хетчбек неодноразово оновлювали, але вік моделі вже дається взнаки і її життєвий цикл добігає кінця. Нещодавно електрокар провалив краш-тести EuroNCAP за новою методикою.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault презентували недорогий сімейний електромобіль із просторим салоном.