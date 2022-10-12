Renault показали недорогий та місткий електромобіль для родини (фото)

Електрокар Renault Kangoo нового покоління тепер є доступним і в пасажирській версії. Мінівен має просторий салон і величезний 850-літровий багажник.

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Мінівен Renault Kangoo 2023 отримав електричну модифікацію E-Tech. Офіційно її презентують 17 жовтня у Паризькому автосалоні, але подробиці електрокара вже розкрили на сайті Renault.

[ + – ] Запас ходу електрокара складає 285 км. Фото: Renault

Як і вантажний фургон Renault Kangoo E-Tech, пасажирська версія отримала мотор з піковою потужністю 122 к. с. і крутним моментом 245 Н∙м. У економічному режимі віддача обмежується 75 л. с..

[ + – ] У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: Renault

Акумуляторна батарея ємністю 45 кВт∙год забезпечує запас ходу у 285 км. Зарядити її в домашніх умовах можна за 6 годин, а заряджання на 55% від швидкої станції займає 30 хвилин. Передбачено й рекуперацію гальмівної енергії.

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Від дизельного побратима електромобіль Renault Kangoo E-Tech на вигляд відрізняється тільки дизайном решітки радіатора. Поки що дебютував лише п'ятимісний мінівен, але пізніше очікується й подовжена семимісна версія.

[ + – ] Задні сидіння виконані зсувними Фото: Renault

У салоні з'явилися цифрова панель приладів та двозонний клімат-контроль, що живиться від теплового насоса. Новий Renault Kangoo E-Tech має просторий салон і величезний (850-2500 л) багажник, а сумарний об'єм усіх відділень для ручної поклажі становить 49 л.

[ + – ] Об'єм багажника становить 850-2500 л. Фото: Renault

Продаж Renault Kangoo E-Tech в Європі стартує з листопада. Електричний мінівен коштуватиме близько 30 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що у Паризькому автосалоні Renault також представлять найменший автомобіль у світі.

Також ми писали, що у Парижі дебютує наступник знаменитого Renault Twizzy.