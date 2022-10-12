Renault показали недорогой и вместительный электромобиль для семьи (фото)

Электрокар Renault Kangoo нового поколения теперь доступен и в пассажирской версии. У минивэна просторный салон и огромный 850-литровый багажник.

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Минивэн Renault Kangoo 2023 получил электрическую модификацию E-Tech. Официально ее представят 17 октября на Парижском автосалоне, но подробности электрокара уже раскрыли на сайте Renault.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет 285 км Фото: Renault

Как и грузовой фургон Renault Kangoo E-Tech, пассажирская версия получила мотор с пиковой мощностью 122 л. с. и крутящим моментом в 245 Н∙м. В экономичном режиме отдача ограничивается на 75 л. с.

[ + – ] В салоне появился виртуальный щиток приборов Фото: Renault

Аккумуляторная батарея емкостью 45 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 285 км. Зарядить ее в домашних условиях можно за 6 часов, а зарядка на 55% от быстрой станции занимает 30 минут. Предусмотрена и рекуперация тормозной энергии.

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От дизельного собрата электромобиль Renault Kangoo E-Tech с виду отличается только дизайном решетки радиатора. Пока дебютировал только пятиместный минивэн, но позже ожидается и удлиненная семиместная версия.

[ + – ] Задние сиденья выполнены сдвижными Фото: Renault

В салоне появились виртуальная панель приборов и двухзонный климат-контроль, питающийся от теплового насоса. Новый Renault Kangoo E-Tech обладает просторным салоном и огромным (850-2500 л) багажником, а суммарный объем всех отделений для мелкой поклажи составляет 49 л.

[ + – ] Объем багажника составляет 850-2500 л Фото: Renault

Продажи Renault Kangoo E-Tech в Европе стартуют с ноября. Электрический минивэн будет стоить около 30 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что на Парижском автосалоне Renault также представят самый маленький автомобиль в мире.

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