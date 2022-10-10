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Авто

Семь мест и расход 5 л на 100 км: Renault готовят недорогой семейный кроссовер (фото)

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Фото: Renault | Кроссовер Dacia Jogger станет гибридом

Гибрид Dacia Jogger оснастят 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 140 л. с. Стоимость кроссовера составит менее 20 000 евро.

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Кроссовер Dacia Jogger 2023 года получит гибридную модификацию. Ее презентация состоится через неделю на автошоу в Париже. В Евросоюзе модель будет представлена под брендом Dacia, а на украинский рынок может выйти как Renault. Премьеру гибрида анонсировал официальный сайт французского концерна.

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Авто получит 140-сильную гибридную установку от Renault Clio и Captur
Фото: Renault

Новая Dacia Jogger Hybrid 140 будет стоить менее 20 000 евро. Это будет самый дешевый гибридный кроссовер от Renault Group.

Силовую установку для новой модели позаимствуют у Renault Clio и Captur. Бензиновая 1,6-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 140 л. с. Расход топлива пока неизвестен, однако у других моделей с этой установкой он составляет около 4,5-5 л на 100 км в смешанном цикле.

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Кроссовер будет доступен в версиях на 5 и 7 мест
Фото: Renault

Гибрид Dacia Jogger также получит бесступенчатый вариатор. Напомним, что 110-сильная бензиновая версия модели доступна исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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Ожидается, что гибридная установка не повлияет на внутреннее пространство кроссовера. А оно у Jogger немалое: 4,55-метровая модель предложена в версиях на 5 и 7 мест, причем в пятиместной конфигурации объем багажника составляет 708-1819 л.

Ранее Фокус рассказывал про самую дорогую модель от Renault. Она станет конкурентом Porsche Cayman.