Семь мест и расход 5 л на 100 км: Renault готовят недорогой семейный кроссовер (фото)
Гибрид Dacia Jogger оснастят 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 140 л. с. Стоимость кроссовера составит менее 20 000 евро.
Кроссовер Dacia Jogger 2023 года получит гибридную модификацию. Ее презентация состоится через неделю на автошоу в Париже. В Евросоюзе модель будет представлена под брендом Dacia, а на украинский рынок может выйти как Renault. Премьеру гибрида анонсировал официальный сайт французского концерна.
Новая Dacia Jogger Hybrid 140 будет стоить менее 20 000 евро. Это будет самый дешевый гибридный кроссовер от Renault Group.
Силовую установку для новой модели позаимствуют у Renault Clio и Captur. Бензиновая 1,6-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 140 л. с. Расход топлива пока неизвестен, однако у других моделей с этой установкой он составляет около 4,5-5 л на 100 км в смешанном цикле.
Гибрид Dacia Jogger также получит бесступенчатый вариатор. Напомним, что 110-сильная бензиновая версия модели доступна исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.Важно
Ожидается, что гибридная установка не повлияет на внутреннее пространство кроссовера. А оно у Jogger немалое: 4,55-метровая модель предложена в версиях на 5 и 7 мест, причем в пятиместной конфигурации объем багажника составляет 708-1819 л.
Ранее Фокус рассказывал про самую дорогую модель от Renault. Она станет конкурентом Porsche Cayman.