Лучше Leaf: Nissan готовит электрокар за 20 000 евро с запасом хода 400 км (фото)

Новый Nissan Micra появится в 2023 году и станет бюджетным электрокаром. Хэтчбек с оригинальным дизайном получит 136-сильный мотор от Renault 5.

Related video

Появились новые подробности и рендеры Nissan Micra шестого поколения. Модель В-класса радикально преобразится и станет недорогим электромобилем. Об этом сообщает сайт Motor1.

[ + – ] В профиль хэтчбек схож с собратом Renault 5 Фото: Nissan

Новый Nissan Micra появится в 2023 году, а разработают его совместно с Renault. Электрический хэтчбек построят на платформе CMF-BEV и он будет близким "родственником" нового Renault 5.

Ранее Nissan опубликовал тизеры Micra. По первым изображениям видно, что электрокар очень схож с Renault 5 – у него такой же угловатый дизайн с короткими свесами кузова. Впрочем, есть и различия – в Nissan Micra 2023 обращают на себя внимание оригинальные круглые фары и фонари.

[ + – ] Самая оригинальная черта дизайна – большие круглые фары Фото: Nissan

Характеристики Nissan Micra официально не разглашают. По предварительным данным длина авто составит около 4 м, ширина – 1,7 м, а высота – 1,5 м.

Скорее всего, силовая установка от Renault 5 перейдет в электромобиль Nissan Micra без изменений. Это значит, что он получит 136-сильный мотор, а его запас хода в топовом варианте составит около 400 км.

Важно

На ступеньку выше. Тест-драйв нового Nissan Qashqai 2022

То есть, Micra станет лучше, чем Nissan Leaf. К тому же, она будет дешевле: базовая версия должна стоить примерно 20 000 евро.

Ранее Фокус рассказывал про новый Nissan X-Trail 2023. Кроссовер получил экономичную гибридную установку.

Также мы писали, что Renault готовят бюджетный электрокроссовер за 20 000 евро.