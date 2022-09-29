На ступеньку выше. Тест-драйв нового Nissan Qashqai 2022

Новый Nissan Qashqai третьего поколения кардинально изменился. Фокус выяснил, пошли ли перемены на пользу популярному кроссоверу и чем он лучше предшественника.

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Nissan Qashqai является одним из основателей популярного нынче сегмента компактных городских кроссоверов. Он стал едва ли не самой успешной моделью японского бренда в последнее вреия — за 15 лет выпущено свыше 5 миллионов этих авто.

[ + – ] В дизайне Nissan Qashqai теперь господствуют грани Фото: Фокус

В Украине Qashqai второго поколения также пользовался популярностью и стал одним из лидеров в своем классе. С 2022 года на смену ему пришла третья генерация кроссовера, и она претерпела радикальные изменения.

Строго и современно — дизайн Nissan Qashqai 2022

Перемены начинаются с дизайна — новый Nissan Qashqai стал гораздо выразительнее на вид. На смену плавным линиям пришли более строгие грани. На крыше увеличили спойлер, а фонари растянули на крылья.

[ + – ] Кроссовер подрос до 4425 мм в длину при колесной базе в 2665 мм Фото: Фокус

Фирменная V-образная решетка радиатора Nissan теперь сочетается с тоненькими стреловидными фарами. Оптика диодная во всех версиях, а в тестовом топовом варианте Tekna+ — еще и матричная (с изменяемым пучком света).

Кроме того, Nissan Qashqai Tekna+ узнается по 19-дюймовым дискам и двухцветой окраске. Предшественнику подобные опции не были доступны.

[ + – ] В конструкции кроссовера стало больше легкого алюминия Фото: Фокус

Кроссовер Nissan построен на новой платформе CMF-CD и в его конструкции стало больше легкого алюминия – из него выполнены крылья, капот, двери. Поэтому авто весит на уровне предшественника, хотя и стало немного крупнее.

Размеры Nissan Qashqai 2022

Длина — 4425 мм

Ширина — 1835 мм

Высота — 1625 мм

Колесная база — 2665 мм

Клиренс — 170 мм

[ + – ] Фары Nissan Qashqai светодиодные и матричные Фото: Фокус

Салон Nissan Qashqai 2022: просторнее, качественнее, современнее

В салоне существенно улучшены материалы отделки. В тестовой комплектации Tekna+ использованы даже кожа Nappa и дерево, свойственные моделям более высокого класса.

[ + – ] В салоне существенно улучшены материалы отделки Фото: Фокус

Руль стал немного больше, а вот рычаг КПП, наоборот, сделали значительно компактнее. Впервые Nissan Qashqai получил виртуальную панель приборов с изменяемой графикой и настраиваемой конфигурацией, а также проекцию данных на лобовое стекло.

[ + – ] Виртуальная панель приборов выполнена настраиваемой Фото: Фокус

Сенсорный дисплей мультимедийной системы увеличен до 9 дюймов в диагонали, а его меню простое и понятное. Естественно, предусмотрены функции Apple CarPlay (беспроводной) и Android Auto (проводной).

Переключателей аудио и климата стало меньше, но некоторые из них слишком мелкие. Внизу на центральной консоли появилась беспроводная зарядка для смартфонов. А вот USB-разъемы сюда не вывели — они спрятаны в отсеке под передним подлокотником, что не очень удобно.

[ + – ] Рычаг КПП уменьшен в размерах, а возле него появился переключатель режимов езды [ + – ] USB-разъемы спрятаны в боксе под передним подлокотником [ + – ] Перчаточный ящик Nissan Qashqai не самый большой [ + – ] У задних пассажиров появились вентиляционные дефлекторы и USB-порты

Диапазона регулировок рулевой колонки и водительского сиденья вполне достаточно, чтобы подобрать удобную позицию. В Nissan Qashqai Tekna+ передние кресла получили электропривод и подогрев. В добавок, обогревается руль, а у водителя теперь есть память настроек и даже массаж.

Сиденья комфортабельные и с неплохой боковой поддержкой. Разве что подлокотнику не хватает горизонтальной регулировки. Обзорность у авто не вызывает вопросов — к габаритам привыкнуть несложно.

[ + – ] Водительское сиденье оснащено электроприводом, подогревом и массажем Фото: Фокус [ + – ] На втором ряду стало больше места для ног и над головой Фото: Фокус

Возросшие размеры положительно сказались на внутреннем пространстве, что особенно заметно на втором ряду. Места для ног и над головой стало больше, а салон шире и теперь троим взрослым пассажирам сзади не будет тесно. Кроме того, здесь появились отдельные вентиляционные дефлекторы и USB-порты. Также следует отметить быстроту установки детского кресла – крепления Isofix удобно расположены и легко доступны.

Объем багажника вырос до 504 л в обычном состоянии и 1422 л – со сложенными задними креслами. Пол здесь выполнен двухуровневым, а под ним спрятаны запаска-докатка и сабвуфер. Дверь багажника получила электропривод с сенсором открытия (он срабатывает если провести ногой под задним бампером).

[ + – ] Объем багажника вырос до 504 л [ + – ] Пол в багажном отсеке стал двухуровневым [ + – ] Со сложенными сиденьями получается отсек объемом 1422 л [ + – ] Под полом багажника спрятаны запаска-докатка и сабвуфер

Комплектация Nissan Qashqai 2022

Оснащение Nissan Qashqai стало гораздо богаче — теперь у всех версий есть 7 подушек безопасности, системы автоматического замедления, удержания в полосе движения, контроля слепых зон и усталости водителя, распознавания дорожных знаков. В общем, безопасность – превыше всего.

В комплектации Tekna+ также предусмотрены бесключевой доступ, электропакет, двухзонный климат-контроль, качественная акустика Bose, датчики света и дождя, камеры кругового обзора, парковочные сенсоры спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль.

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Резвый и экономичный — новый двигатель Nissan Qashqai

Новый Nissan Qashqai в Украине пока предложен только с 1,3-литровым бензиновым турбомотором, разработанным совместно Renault-Nissan и Mercedes-Benz. Он не намного мощнее у 2,0-литровой четверки предшественника — развивает 150 л. с. Но зато этот двигатель гораздо более тяговит: пиковые 250 Н∙м крутящего момента в распоряжении всего с 1600 об/мин.

[ + – ] 1,3-литровый турбомотор разработан совместно с Mercedes-Benz Фото: Фокус

На деле это означает ощутимый подхват с малых оборотов. Мотор бодрый, в городе его более, чем достаточно, да и на трассе обгон совершается легко и непринужденно. До сотни кроссовер Nissan стартует за 9,9 с и уверенный разгон продолжается примерно до 150 км/ч. Максимальная скорость выросла до 198 км/ч.

В общем, автомобиль стал гораздо резвее и живее, но при этом турбочетверка довольно тихая и относительно экономичная — по паспорту расходует 8,0 л/100 км в городе и 6,5 л/100 км на трассе. Экономить топливо помогают эко-режим и система глушения мотора при остановках. Во время теста средний расход составил 8,6-8,8 л/100 км при преимущественно городской езде.

[ + – ] Новый Nissan Qashqai стал быстрее и экономичнее Фото: Фокус

Бесступенчатый вариатор перенастроен и работает лучше — реагирует быстрее и правильно подбирает нужные обороты мотора. По трассе можно поддерживать скорость 110 км/ч при менее, чем 2000 об/мин.

Как изменилась управляемость Nissan Qashqai

Полный привод нельзя подключить принудительно, как в предыдущем Nissan Qashqai, но зато появились специальные режимы для зимы и бездорожья. Выдающейся проходимости от кроссовера, конечно же, не стоит ждать (тем более, что и клиренс не самый большой – 170 мм), но для лесной грунтовки или заснеженной дороги способностей Qashqai более, чем достаточно.

[ + – ] Управляемость кроссовера улучшена, но езда стала немного жестче Фото: Фокус

Кроссовер стал лучше в управлении — его руль точнее и острее и авто легко маневрирует в городе. Подвеску сделали немного жестче (особенно это ощутимо с 19-дюймовыми колесами), что помогло уменьшить крены кузова. Однако езда остается вполне комфортабельной и большинство выбоин легко поглощаются. Сцепление с дорогой не вызывает вопросов, да и замедляется кроссовер уверенно. Также следует отметить, что новый Qashqai стал тише внутри, хотя днищу все-таки не помешало бы немного больше шумоизоляции.

Вердикт Focus.ua

Улучшения по всем фронтам — так коротко можно охарактеризовать новый Nissan Qashqai 2022. Кроссовер стал просторнее, технологичнее, экономичнее, но при этом и ощутимо подорожал, что, в первую очередь, продиктовано расширенной комплектацией. Теперь цены стартуют с 859 970 гривен, а топовый вариант Tekna+ стоит от 1 390 870 гривен.

Плюсы Nissan Qashqai 2022

Увеличенное внутренне пространство и вместительный багажник;

Богатая комплектация, включающая современные электронные системы;

Тяговитый и экономичный турбомотор.

Минусы Nissan Qashqai 2022

Модель ощутимо подорожала и уже не такая доступная, как ранее;

Клиренс не очень большой, как для кроссовера.

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Характеристики Nissan Qashqai 2022

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1332 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 150/5500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 250/1600 - 3750 Коробка передач вариатор Привод подключаемый полный Расход топлива, город-трасса 8,0-6,5 л/100 км Макс. скорость, км/ч 198 Разгон 0–100 км/ч, с 9,9 Объем топливного бака, л 55

Ранее Фокус рассказывал про старшего брата Qashqai — новый Nissan X-Trail. Кроссовер появится на украинском рынке в начале 2023 года.