Представлен самый мощный и дорогой кроссовер BMW: он расходует 1,6 л на 100 км (видео)

Спортивный кроссовер BMW XM бросит вызов Aston Martin DBX и Lamborghini Urus. Модель будет предложена исключительно в гибридных версиях.

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Новый BMW XM официально представлен. Флагманский кроссовер немецкой марки стал первой самостоятельной моделью от подразделения BMW Motorsport со времен суперкара M1 1978 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте бренда.

Кроссовер BMW XM поступит в производство на заводе в США с ноября. Цены стартуют со 159 000 долларов за начальную версию и $185 000 – за топовый заряженный вариант Label Red. Это самый дорогой кроссовер BMW, а его конкурентами станут Aston Martin DBX и Lamborghini Urus.

[ + – ] Кроссовер достигает 5,1 м в длину и весит 2,7 тонны Фото: BMW

Дизайн BMW XM 2023

Внешний вид выполнен в новом фирменном стиле, дебютировавшем на BMW 7 Series. В дизайне преобладают рубленные поверхности, а колесные арки серьезно расширены. Фирменная решетка радиатора BMW получила диодную подсветку, а тоненькие "двухэтажные" фары оснащены лазерной оптикой.

На выбор предложены колеса диаметром 22 или 23 дюйма. Сзади обращают на себя внимание тоненькие фонари и оригинальные выхлопные трубы.

[ + – ] Модель предложат исключительно в гибридных версиях Фото: BMW

Новый BMW XM получился довольно крупным и по габаритам занимает нишу между кроссоверами X5 и X7. Авто получилось тяжелым – 2745 кг.

Размеры BMW XM 2023

Длина – 5110 мм

Ширина – 2005 мм

Высота – 1755 мм

Колесная база – 3105 мм

[ + – ] На передней панели установлен широкий изогнутый дисплей Фото: BMW

Салон BMW XM 2023

Несмотря на огромные размеры, внутри только два ряда сидений. Мало того, авто является четырехместным – установлены четыре индивидуальных кресла.

В отделке использованы кожа и карбон. На передней панели размещен широкий изогнутый дисплей, разделенный на две секции – щиток приборов и экран мультимедиа. Данные проецируются и на лобовое стекло.

[ + – ] В салоне установили четыре отдельных кресла Фото: BMW

Новый BMW XM, характеристики

XM – самый мощный кроссовер BMW, причем предложат его только в гибридном исполнении. Уже в базовом варианте 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор развивают 653 л. с. и 800 Н∙м.

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Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 270 км/ч. Вместе с тем, гибрид BMW расходует всего 1,6 л/100 км и может проехать 82-88 км в электрическом режиме на скорости до 140 км/ч.

[ + – ] Базовая версия модели разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с

Версия Label Red получит более мощную 735-сильную установку. Ее начнут продавать с лета 2023 года.

Кроссовер BMW XM оснастили 8-ступечнатым автоматом и постоянным полным приводом с электронным дифференциалом. Кроме того, предусмотрены управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.

Ранее Фокус рассказывал, что новый спорткар BMW M2 рассекретили до премьеры.