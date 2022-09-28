Представлено найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW: він витрачає 1,6 л на 100 км (відео)

Спортивний кросовер BMW XM кине виклик Aston Martin DBX та Lamborghini Urus. Модель буде запропонована виключно у гібридних версіях.

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Новий BMW XM офіційно представлений. Флагманський кросовер німецької марки став першою самостійною моделлю від підрозділу BMW Motorsport із часів суперкара M1 1978 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті бренду.

Кросовер BMW XM надійде у виробництво на заводі у США з листопада. Ціни стартують зі 159 000 доларів за початкову версію та $185 000 – за топовий заряджений варіант Label Red. Це найдорожчий кросовер BMW, а його конкурентами стануть Aston Martin DBX та Lamborghini Urus.

[ + – ] Кросовер досягає 5,1 м у довжину та важить 2,7 тонни Фото: BMW

Дизайн BMW XM 2023

Зовнішній вигляд виконаний у новому фірмовому стилі, який дебютував на BMW 7 Series. У дизайні переважають рубані поверхні, а колісні арки значно розширені. Фірмова решітка радіатора BMW отримала діодне підсвічування, а тоненькі "двоповерхові" фари оснащені лазерною оптикою.

На вибір запропоновані колеса діаметром 22 або 23 дюйми. Ззаду привертають увагу тоненькі ліхтарі та оригінальні вихлопні труби.

[ + – ] Модель запропонують виключно у гібридних версіях Фото: BMW

Новий BMW XM вийшов досить великим і за габаритами займає нішу між кросоверами X5 та X7. Авто вийшло важким – 2745 кг.

Розміри BMW XM 2023

Довжина – 5110 мм

Ширина – 2005 мм

Висота – 1755 мм

Колісна база – 3105 мм

[ + – ] На передній панелі встановлено широкий вигнутий дисплей Фото: BMW

Салон BMW XM 2023

Незважаючи на величезні розміри, всередині лише два ряди сидінь. Мало того, авто є чотиримісним – встановлені чотири індивідуальні крісла.

В обробці використані шкіра та карбон. На передній панелі розміщено широкий вигнутий дисплей, розділений на дві секції – щиток приладів та екран мультимедіа. Дані проектуються на лобове скло.

[ + – ] У салоні встановили чотири окремі крісла Фото: BMW

Новий BMW XM, характеристики

XM – найпотужніший кросовер BMW, причому запропонують його лише у гібридному виконанні. Вже у базовому варіанті 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотор розвивають 653 л. с. та 800 Н∙м.

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Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 4,3 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 270 км/год. Разом з тим, гібрид BMW витрачає лише 1,6 л/100 км і може проїхати 82-88 км в електричному режимі на швидкості до 140 км/год.

[ + – ] Базова версія моделі розганяється до 100 км/год за 4,3 с

Версія Label Red отримає потужнішу 735-сильну установку. Її почнуть продавати з літа 2023 року.

Кросовер BMW XM оснастили 8-ступінчастим автоматом та постійним повним приводом з електронним диференціалом. Крім того, передбачені керовані задні колеса та активні стабілізатори.

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