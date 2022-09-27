Новий екстремальний спорткар BMW розсекретили перед прем'єрою (фото)

BMW M2 третього покоління став більшим і агресивнішим на вигляд. Купе збереже задньопривідне компонування і отримає двигун від старшого BMW M3.

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В інтернет потрапили фото BMW M2 нового покоління. Заряджене купе презентують публіці 15 жовтня на автофестивалі в ПАР, а продажі стартують тільки в квітні 2023 року. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

[ + – ] Крила купе серйозно розширені Фото: autoevolution.com

Новий BMW M2 відрізняється агресивнішим дизайном за модель попереднього покоління. Від стандартного купе BMW 2 Series спортивна версія відрізняється розширеними крилами, масивними бамперами та аеродинамічним обвісом. У кришку багажника інтегрований спойлер, а із заднього бампера виглядають чотири вихлопні труби. Стандартними є 19-дюймові колеса.

Салон BMW M2 2023 раніше вже частково показали. Спорткар отримає передні ківшеподібні сидіння, обшиті шкірою і алькантарою.

[ + – ] З заднього бампера виглядають чотири вихлопні труби Фото: autoevolution.com

В інтернет проникли і характеристики BMW M2. Купе отримає 3,0-літрову турбошістку від старших BMW M3 та M4. Її віддачу дещо знизять — потужність становитиме 453 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП.

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Спорткар BMW M2 збереже задній привід і отримає диференціал, що самоблокується. Йому доопрацюють підвіску та встановлять збільшені гальма.

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