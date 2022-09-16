BMW відмовляться від відомого спортивного кросовера: його замінить електромобіль

Попит на BMW X4 виявився набагато нижчим, ніж очікувалося. Купеподібний кросовер знімуть з виробництва, а нове його покоління не планується.

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BMW планують відмовитись від випуску моделі X4. Спортивний купе-кросовер можуть зняти з виробництва вже за кілька років. Про це повідомляє сайт BMW Blog.

Стверджується, що нинішнє, друге за рахунком покоління BMW X4 пройде свій життєвий цикл до кінця, тобто залишиться на конвеєрі до 2025 або 2026 року. Проте третю генерацію моделі не розроблятимуть. Нагадаємо, що модель відома з 2014 року.

[ + – ] Перший BMW X4 з'явився у 2014 році Фото: BMW

Як не дивно, причиною відмови від BMW X4 є недостатній попит. Кросовери зараз дуже популярні у всьому світі, але деякі моделі не виправдовують надій і не виходять на заплановані обсяги продажу. Примітно, що старший купе-кросовер BMW X6 продається набагато краще.

Втім, наступник у BMW X4 все ж таки буде. На зміну йому прийде електричний кросовер, який швидше за все назвуть iX4. Його виробництво стартує на підприємстві в угорському Дебрецені з листопада 2026 року.

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Кросовер BMW iX4 стане частиною електричної лінійки Neue Klasse. Це означає, що він отримає інноваційні акумулятори нового покоління. Вони будуть дешевшими на 50%, а також забезпечать на 30% більший запас ходу.

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