Ціна $150 000 і до 750 сил: найдорожчий кросовер BMW розсекречено до прем'єри (фото)

Новий BMW XM запропонують лише в гібридних версіях потужністю від 650 до 750 к. с. Його конкурентами стануть Aston Martin DBX та Lamborghini Urus.

В інтернет потрапили патентні зображення BMW XM. Флагманський кросовер німецької марки дебютує до кінця року, а його продажі стартують у 2023 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

BMW XM коштуватиме приблизно від 150 тис. доларів і стане найдорожчим кросовером бренду. Суперниками моделі стануть Aston Martin DBX, Bentley Bentayga та Lamborghini Urus.

[ + – ] Решітка радіатора зменшили в розмірах Фото: carscoops.com

Новий BMW XM не надто змінився в порівнянні з торішнім передсерійним концепт-каром. У нього гранований дизайн та атлетичний силует з довгим капотом та високою віконною лінією. Водночас фірмова решітка радіатора BMW зробили трохи менше, а вузькі світлодіодні фари виконані двоповерховими. Топова версія отримає 23-дюймові колеса.

[ + – ] Кросовер запропонують лише в гібридних версіях Фото: carscoops.com

Салон BMW XM не показали, але відомо, що на передній панелі встановлять два вигнуті дисплеї. В обробці використають шкіру, алюміній та карбон.

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BMW XM 2023 запропонують лише у гібридних варіантах з 4,4-літровим бензиновим V8 твін-турбо та електромотором. Першим дебютує 650-сильна модифікація, а потім додадуть 750-сильну М-версію.

[ + – ] Ціна BMW XM стартує приблизно з $150 000 Фото: carscoops.com

Автомобіль зможе проїхати 80 км в електричному режимі. Також відомо, що флагманський кросовер BMW отримає систему повного приводу нового покоління, пневмопідвіску, керовані задні колеса та активні стабілізатори.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW готують надпотужний електричний спорткар, здатний розвертатися на місці.