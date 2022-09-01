Цена $150 000 и до 750 сил: самый дорогой кроссовер BMW рассекречен до премьеры (фото)

Новый BMW XM предложат только в гибридных версиях мощностью от 650 до 750 л. с. Его конкурентами станут Aston Martin DBX и Lamborghini Urus.

В интернет попали патентные изображения BMW XM. Флагманский кроссовер немецкой марки дебютирует до конца года, а его продажи стартуют в 2023 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

BMW XM будет стоить примерно от 150 тыс. долларов и станет самым дорогим кроссовером бренда. Соперниками модели станут Aston Martin DBX, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

[ + – ] Решетку радиатора уменьшили в размерах Фото: carscoops.com

Новый BMW XM не слишком изменился по сравнению с прошлогодним предсерийным концепт-каром. У него граненый дизайн и атлетичный силуэт с длинным капотом и высокой оконной линией. В то же время, фирменную решетку радиатора BMW сделали чуть меньше, а узкие светодиодные фары выполнены двухэтажными. Топовая версия получит 23-дюймовые колеса.

[ + – ] Кроссовер предложат исключительно в гибридных версиях Фото: carscoops.com

Салон BMW XM не показали, но известно, что на передней панели установят два изогнутых дисплея. В отделке будут использованы кожа, алюминий и карбон.

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BMW XM 2023 предложат только в гибридных вариантах с 4,4-литровым бензиновым V8 твин-турбо и электромотором. Первым дебютирует 650-сильная модификация, а затем добавят 750-сильную М-версию.

[ + – ] Цена BMW XM стартует примерно с $150 000 Фото: carscoops.com

Автмобиль сможет проехать 80 км в электрическом режиме. Также известно, что флагманский кроссовер BMW получит систему полного привода нового поколения, пневмоподвеску, управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.

Ранее Фокус сообщал, что BMW готовят сверхмощный электрический спорткар, способный разворачиваться на месте.