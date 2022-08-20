Lamborghini показали экстремальный кроссовер с характеристиками суперкара (фото)

Новый Lamborghini Urus Performante — один из самых быстрых кроссоверов в мире. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 306 км/ч.

Lamborghini Urus 2023 получил новую заряженную версию Performante. Спортивный кроссовер поступит в продажу до конца года по цене от 218 500 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Lamborghini.

[ + – ] Мощность двигателя подняли до 666 л. с. Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Urus Performante узнается по новой решетке радиатора, аэродинамическому обвесу, расширенным колесным аркам и спойлеру на крыше. Кроме того, клиренс уменьшен на 25 мм и установлены 22-дюймовые кованные диски с низкопрофильными шинами Pirelli P Zero.

[ + – ] На крыше появился увеличенный спойлер Фото: Lamborghini

Капот и крыша кроссовера теперь карбоновые, а в отделке салона стало больше легкой алькантары. Это снизило вес Lamborghini Urus на 47 кг (2150 кг).

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Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли незначительно – с 650 до "дьявольских" 666 л. с. Тем не менее, динамика Urus Performante существенно улучшена и не хуже, чем у некоторых суперкаров: разгон до 100 км/ч теперь занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.

[ + – ] В отделке салона использованы карбон и алькантара Фото: Lamborghini

Кроссовер Lamborghini также получил новую громкую выхлопную систему от Akrapovic. Улучшить управляемость призваны перенастроенное рулевое управление и спортивный задний дифференциал с функцией векторизации тяги.

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