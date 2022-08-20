Lamborghini показали екстремальний кросовер із характеристиками суперкара (фото)
Новий Lamborghini Urus Performante — один із найшвидших кросоверів у світі. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,3 секунди і розвинути 306 км/год.
Lamborghini Urus 2023 отримав нову заряджену версію Performante. Спортивний кросовер надійде у продаж до кінця року за ціною від 218 500 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Lamborghini.
Новий Lamborghini Urus Performante упізнається по новій решітці радіатора, аеродинамічному обвісу, розширеним колісним аркам і спойлеру на даху. Крім того, кліренс зменшений на 25 мм і встановлені 22-дюймові ковані диски з низькопрофільними шинами Pirelli P Zero.
Капот і дах кросовера тепер карбонові, а в обробці салону побільшало легкої алькантари. Це знизило вагу Lamborghini Urus на 47 кг (2150 кг).Важливо
Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо трохи підняли — з 650 до "диявольських" 666 к. с. Проте, динаміка Urus Performante суттєво покращена і не гірша, ніж у деяких суперкарів: розгін до 100 км/год тепер займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 306 км/год.
Кросовер Lamborghini також отримав нову гучну вихлопну систему від Akrapovic. Поліпшити керованість покликані переналаштоване кермо та спортивний задній диференціал з функцією векторизації тяги.
Раніше Фокус повідомляв, що в США презентували найшвидший у світі суперкар. Він здатний розвинути швидкість понад 500 км/год.