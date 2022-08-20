Lamborghini показали екстремальний кросовер із характеристиками суперкара (фото)

Новий Lamborghini Urus Performante — один із найшвидших кросоверів у світі. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,3 секунди і розвинути 306 км/год.

Lamborghini Urus 2023 отримав нову заряджену версію Performante. Спортивний кросовер надійде у продаж до кінця року за ціною від 218 500 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Lamborghini.

[ + – ] Потужність двигуна підняли до 666 к. с. Фото: Lamborghini

Новий Lamborghini Urus Performante упізнається по новій решітці радіатора, аеродинамічному обвісу, розширеним колісним аркам і спойлеру на даху. Крім того, кліренс зменшений на 25 мм і встановлені 22-дюймові ковані диски з низькопрофільними шинами Pirelli P Zero.

[ + – ] На даху з'явився збільшений спойлер Фото: Lamborghini

Капот і дах кросовера тепер карбонові, а в обробці салону побільшало легкої алькантари. Це знизило вагу Lamborghini Urus на 47 кг (2150 кг).

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Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо трохи підняли — з 650 до "диявольських" 666 к. с. Проте, динаміка Urus Performante суттєво покращена і не гірша, ніж у деяких суперкарів: розгін до 100 км/год тепер займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 306 км/год.

[ + – ] В оздобленні салону використані карбон і алькантара. Фото: Lamborghini

Кросовер Lamborghini також отримав нову гучну вихлопну систему від Akrapovic. Поліпшити керованість покликані переналаштоване кермо та спортивний задній диференціал з функцією векторизації тяги.

Раніше Фокус повідомляв, що в США презентували найшвидший у світі суперкар. Він здатний розвинути швидкість понад 500 км/год.