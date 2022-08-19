Мета — 500 км/год: американці показали найшвидше авто у світі (фото)

Максимальна швидкість Hennessey Venom F5 перевищує 500 км/год. У 2023 році суперкар спробує побити світовий рекорд швидкості.

У Каліфорнії на шоу ретро-авто презентували новий Hennessey Venom F5 Roadster. Ураганний суперкар випустять тиражем 30 екземплярів вартістю $3 мільйони кожен. Про це повідомляє офіційний сайт Hennessey.

[ + – ] Кузов суперкара виконаний з карбону

Кабріолет Hennessey Venom F5 є продовженням однойменного купе, яке вже розпродали. Головна відмінність обтічного Roadster — знімний карбоновий дах вагою всього 8 кг. Крім того, кришку капота зробили прозорою, щоб можна було розглянути двигун.

[ + – ] Кермо автомобіля нагадує штурвал

В основі автомобіля лежить легкий карбоновий каркас. Кабріолет на 45 кг важчий за купе, але все одно його маса невелика — 1 406 кг.

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В обробці салону використані шкіра, карбон та алькантара. Кермо зрізане зверху та нагадує штурвал, а на передній панелі встановили два дисплеї.

[ + – ] Прозора кришка капота дозволяє побачити 1817-сильний V8

Турбований 6,6-літровий V8 у Hennessey Venom F5 Roadster розвиває 1 817 к. с. Теоретична максимальна швидкість кабріолету перевищує 500 км/год. До 100 км/год він розганяється лише за 2,6 с, а до 400 км/год — за 15,5 с. Незабаром можливості авто перевірять на практиці — в 2023 році воно спробує побити світовий рекорд швидкості, що належить SSC Tuatara.

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