Цель — 500 км/ч: американцы показали самое быстрое авто в мире (фото)

Максимальная скорость Hennessey Venom F5 превышает 500 км/ч. В 2023 году суперкар попробует побить мировой рекорд скорости.

В Калифорнии на шоу ретро-авто презентовали новый Hennessey Venom F5 Roadster. Ураганный суперкар выпустят тиражом в 30 экземпляров стоимостью $3 миллиона каждый. Об этом сообщает официальный сайт Hennessey.

[ + – ] Кузов суперкара выполнен из карбона

Кабриолет Hennessey Venom F5 является продолжением одноименного купе, которое уже распродали. Главное отличие обтекаемого Roadster — съемная карбоновая крыша весом всего 8 кг. Кроме того, крышку капота сделали прозрачной, чтобы можно было рассмотреть двигатель.

[ + – ] Руль автомобиля напоминает штурвал

В основе авто лежит легкий карбоновый каркас. Кабриолет на 45 кг тяжелее купе, но все равно его масса небольшая — 1406 кг.

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В отделке салона использованы кожа, карбон и алькантара. Руль срезан сверху и напоминает штурвал, а на передней панели установили два дисплея.

[ + – ] Прозрачная крышка капота позволяет увидеть 1817-сильный V8

Турбированный 6,6-литровый V8 в Hennessey Venom F5 Roadster развивает 1817 л. с. Теоретическая максимальная скорость кабриолета превышает 500 км/ч. До 100 км/ч он разгоняется всего за 2,6 с, а до 400 км/ч — за 15,5 с. Вскоре способности авто проверят на практике — в 2023 году оно попробует побить мировой рекорд скорости, принадлежащий SSC Tuatara.

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