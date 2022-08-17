Представлен самый быстрый электробайк в мире: он может развить свыше 450 км/ч (фото)

Инновационный электрический мотоцикл Tachyon Nb нацелился на мировой рекорд скорости. В его конструкции широко использован редкий металл ниобий.

Производитель электрических мотоциклов Lightning Motorcycles презентовал свою новую модель Tachyon Nb. Она создана специально для того, чтобы побить мировой рекорд скорости среди электробайков. Об этом пишет сайт New Atlas.

Мотоцикл Lightning Tachyon Nb спроектировали для скоростей свыше 400 км/ч. На каждое его колесо приходится по два электромотора.

[ + – ] В конструкции электробайка использован редкий металл ниобий Фото: New Atlas

Электробайк получился легким и очень обтекаемым. Все внешние панели выполнены из карбона, а в конструкции использованы легкие алюминиевые сплавы и даже экзотический металл ниобий.

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Аббревиатура Nb в названии – обозначение ниобия в таблице Менделеева. Из это металла выполнены тормозные механизмы, детали шасси и зарядное устройство (одно оно сэкономило 9 кг). Помогла в этом бразильская компания Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – мировой лидер по переработке ниобия.

[ + – ] Создатели Tachyon Nb планируют установить новый рекорд скорости Фото: New Atlas

Команда Lightning Motorcycles попробует разогнать Tachyon Nb до максимальной скорости по дну знаменитого высохшего соляного озера Бонневиль в США. К слову, именно там свои рекорды скорости установил и украинец Сергей Малик.

Напомним, что на данный момент мировой рекорд скорости для электробайков составляет 455 км/ч и установил его в прошлом году итальянец Макс Бьяджи на мотоцикле Voxan Wattman.

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