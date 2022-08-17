Представлений найшвидший електробайк у світі: він може розвинути понад 450 км/год (фото)

Інноваційний електричний мотоцикл Tachyon Nb націлився на світовий рекорд швидкості. У його конструкції широко використано рідкісний метал ніобій.

Виробник електричних мотоциклів Lightning Motorcycles презентував свою нову модель Tachyon Nb. Вона створена спеціально для того, щоб побити світовий рекорд швидкості серед електробайків. Про це пише сайт New Atlas.

Мотоцикл Lightning Tachyon Nb спроєктували для швидкостей понад 400 км/год. На кожне його колесо припадає по два електромотори.

[ + – ] У конструкції електробайка використано рідкісний метал ніобій Фото: New Atlas

Електробайк вийшов легким і дуже обтічним. Усі зовнішні панелі виконані з карбону, а в конструкції використані легкі алюмінієві сплави та навіть екзотичний метал ніобій.

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Абревіатура Nb у назві — позначення ніобію в таблиці Менделєєва. З цього металу зроблені гальмівні механізми, деталі шасі та зарядний пристрій (один він заощадив 9 кг). Допомогла в цьому бразильська компанія Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração — світовий лідер із переробки ніобію.

[ + – ] Творці Tachyon Nb планують встановити новий рекорд швидкості Фото: New Atlas

Команда Lightning Motorcycles спробує розігнати Tachyon Nb до максимальної швидкості по дну знаменитого висохлого соляного озера Бонневіль у США. До речі, саме там свої рекорди швидкості встановив й українець Сергій Малик.

Нагадаємо, що наразі світовий рекорд швидкості для електробайків складає 455 км/год і встановив його минулого року італієць Макс Бьяджі на мотоциклі Voxan Wattman.

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