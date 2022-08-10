Американці показали найшвидше авто у світі: воно розвиває понад 480 км/год (фото)

Hennessey Venom F5 Roadster оснащений турбодвигуном потужністю 1817 к. с. Суперкар зможе розвинути понад 480 км/год та готується побити світовий рекорд швидкості.

Опубліковано перші тизери Hennessey Venom F5 Roadster. Надшвидкісний суперкар офіційно презентують наприкінці місяця на шоу ретро-авто у Каліфорнії. Про це повідомляє офіційний сайт Hennessey.

[ + – ] Hennessey Venom F5 Roadster оснащений 1817-сильним турбодвигуном

Новий Hennessey Venom F5 Roadster прийме естафету у купе F5, всі 24 екземпляри якого вже розкуплені за ціною $2,1 мільйона. Кабріолет буде дещо дорожчим.

Як і купе, Hennessey Venom F5 Roadster оснащений 6,6-літровим V8 із двома турбінами. Двигун розвиває 1817 к. с. і володіє максимальним крутним моментом в 1616 Н∙м. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована КПП.

[ + – ] Весь тираж купе Hennessey Venom F5 вже розкуплено

Суперкар Hennessey Venom F5 Roadster практично повністю виконаний з карбону, тому важить лише 1360 кг. Розробники вважають, що такий легкий і потужний автомобіль здатний розвинути понад 480 км/год і побити світовий рекорд швидкості серед серійних авто, що належить SSC Tuatara.

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Судячи з фото, від купе нова модель відрізняється тільки карбоновим дахом, що знімається. У авто характерний силует зі зрушеним вперед салоном та піднятою задньою частиною. Серед особливостей моделі — панель приладів прямо на кермі та мультимедіа від Apple.

Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini готують оригінальний гібрид суперкара та кросовера. Його представлять уже цього року.

Також ми писали, що Hennessey розробляють найпотужніший електромобіль у світі з дуже нестандартним дизайном.