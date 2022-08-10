Американцы показали самое быстрое авто в мире: оно развивает свыше 480 км/ч (фото)

Hennessey Venom F5 Roadster оснащен турбомотором мощностью 1817 л. с. Суперкар сможет развить свыше 480 км/ч и готовится побить мировой рекорд скорости.

Опубликованы первые тизеры Hennessey Venom F5 Roadster. Сверхскоростной суперкар официально презентуют в конце месяца на шоу ретро-авто в Калифорнии. Об этом сообщает официальный сайт Hennessey.

[ + – ] Hennessey Venom F5 Roadster оснасщен 1817-сильным турбоомотором

Новый Hennessey Venom F5 Roadster примет эстафету у купе F5, все 24 экземпляра которого уже раскуплены по цене в $2,1 миллиона. Кабриолет будет несколько дороже.

Как и купе, Hennessey Venom F5 Roadster оснащен 6,6-литровым V8 с двумя турбинами. Двигатель развивает 1817 л. с. и обладает максимальным крутящим моментом в 1616 Н∙м. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная КПП.

[ + – ] Весь тираж купе Hennessey Venom F5 уже раскуплен

Суперкар Hennessey Venom F5 Roadster практически полностью выполнен из карбона, поэтому весит всего 1360 кг. Разработчики считают, что столь легкий и мощный автомобиль способен развить свыше 480 км/ч и побить мировой рекорд скорости среди серийных авто, который принадлежит SSC Tuatara.

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Судя по фото, от купе новая модель отличается только съемной карбоновой крышей. У авто характерный силуэт со сдвинутым вперед салоном и приподнятой задней частью. Среди особенностей модели — панель приборов прямо на руле и мультимедиа от Apple.

Ранее Фокус сообщал, что Lamborghini готовят оригинальный гибрид суперкара и кроссовера. Его представят уже в нынешнем году.

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