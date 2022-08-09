Lamborghini представят сразу две новые внедорожные модели (видео)

Новые кроссоверы Lamborghini дебютируют уже в нынешнем году. Наряду с обновленным Urus презентуют нестандартный внедорожный суперкар Lamborghini Huracan Sterrato.

Lamborghini на протяжении 60 лет создают суперкары, однако теперь итальянская компания уделяет огромное внимание кроссоверам. До конца нынешнего года она представит сразу две новых модели повышенной проходимости. Об этом сообщается на официальной странице Lamborghini в Instagram.

[ + – ] Обновленный Lamborghini Urus получит гибридную врсию Фото: Lamborghini

Первая модель – обновленный кроссовер Lamborghini Urus. Он очень успешный — за первое полугодие продали 3100 авто, то есть больше, чем всех суперкаров марки вместе взятых. Тем не менее, Urus решили улучшить.

[ + – ] Lamborghini Huracan Sterrato в 2019 году показали в статусе концепт-кара Фото: Lamborghini

На видео новый Lamborghini Urus в камуфляже, однако можно заметить измененные фары с матричной оптикой и иной передний бампер с увеличенными воздухозаборниками.

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Ожидается, что кроссовер Lamborghini предложат в двух версиях. Urus Evo получил усовершенствованную версию знакомого 4,0-литрового V8 твин-турбо, а вариант PHEV оснастят гибридной установкой от Porsche Cayenne и Panamera. В обоих случая мощность должна составить примерно 680-700 л. с.

[ + – ] Lamborghini Huracan Sterrato сохранит 640-сильный V10

Вторая внедорожная модель – более нестандартная. Lamborghini Huracan Sterrato сочетает в себе черты суперкара и кроссовера. У купе увеличен клиренс, появились внедорожные шины и защитный пластиковый обвес. Скорее всего, Huracan Sterrato сохранит 5,2-литровый V10 на 640 л. с. и стандартную систему полного привода. Судя по шпионским фото, серийная модель не отличается от показанного три года назад концепт-кара.

Ранее Фокус сообщал, что первый китайский суперкар будут выпускать в Италии. Он способен развить 400 км/ч.