Lamborghini представлять одразу дві нові позашляхові моделі (відео)

Нові кросовери Lamborghini дебютують уже цього року. Разом з оновленим Urus презентують нестандартний позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato.

Lamborghini протягом 60 років створюють суперкари, проте тепер італійська компанія приділяє велику увагу кросоверам. До кінця нинішнього року вона представить одразу дві нові моделі підвищеної прохідності. Про це повідомляється на офіційній сторінці Lamborghini в Instagram.

[ + – ] Оновлений Lamborghini Urus отримає гібридну версію Фото: Lamborghini

Перша модель — оновлений кросовер Lamborghini Urus. Він дуже успішний — за перше півріччя продали 3 100 авто, тобто більше, ніж усіх суперкарів марки разом узятих. Тим не менш, Urus вирішили покращити.

[ + – ] Lamborghini Huracan Sterrato у 2019 році показали у статусі концепт-кара Фото: Lamborghini

На відео новий Lamborghini Urus у камуфляжі, проте можна помітити змінені фари з матричною оптикою та інший передній бампер зі збільшеними повітрозабірниками.

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Очікується, що кросовер Lamborghini запропонують у двох версіях. Urus Evo отримав вдосконалену версію знайомого 4,0-літрового V8 твін-турбо, а варіант PHEV оснастять гібридною установкою від Porsche Cayenne та Panamera. В обох випадках потужність повинна становити приблизно 680-700 к. с.

[ + – ] Lamborghini Huracan Sterrato збереже 640-сильний V10

Друга позашляхова модель — нестандартніша. Lamborghini Huracan Sterrato поєднує в собі риси суперкара та кросовера. У купе збільшено кліренс, з'явилися позашляхові шини та захисний пластиковий обвіс. Швидше за все, Huracan Sterrato збереже 5,2-літровий V10 на 640 к. с. і стандартну систему повного приводу. Судячи зі шпигунських фото, серійна модель не відрізняється від показаного три роки тому концепт-кара.

Раніше Фокус повідомляв, що перший китайський суперкар випускатимуть в Італії. Він здатний розвинути 400 км/год.