В Італії налагодять випуск першого китайського суперкара (фото)

Новий Hongqi S9 випускатимуть по сусідству з Ferrari та Lamborghini. Надпотужний 1400-сильний суперкар здатний розвинути 400 км/год.

Суперкар FAW-Hongqi S9 готують до серійного виробництва. Випускатимуть його не в Китаї, а в Італії — для цього в регіоні Реджіо Емілія збудують нове сучасне підприємство. Про це повідомляє агентство Reuters.

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На початку серпня китайському концерну FAW мають виділити землю під завод. Спочатку його планували відкрити вже на початку 2023 року, проте через затримки запустити виробництво вчасно не вийде.

[ + – ] Двері купе піднімаються вгору

У будівництво заводу вкладуть близько мільярда євро. Місце для нього вибрали не дарма — він буде розташований у так званій "Долині суперкарів". Неподалік розташовані підприємства Ferrari, Lamborghini, Maserati й Ducati.

Очевидно, що рішення випускати суперкар Hongqi S9 в Італії — не лише іміджевий хід. У "Долині суперкарів" можна знайти кваліфікований персонал на підприємство.

[ + – ] Дисплей панелі приладів розташований прямо на кермі

Китайський суперкар Hongqi S9 — подробиці та характеристики

Перший китайський суперкар FAW-Hongqi S9 — обтічне двомісне купе з дверима, що піднімаються вгору. Його дизайн розробив відомий стиліст Вальтер де Сільва — творець Alfa Romeo 156, Seat Leon, Audi TT і R8. У салоні цифровий щиток приладів розміщений прямо на кермі.

[ + – ] Суперкар отримав 1400-сильну гібридну установку

Карбонове авто оснащене турбованим бензиновим V8 і двома електромоторами загальною потужністю 1400 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 1,9 с і розвинути 400 км/год.

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Ціна Hongqi S9 становитиме 1,5 мільйона доларів. Загалом планують випустити 99 авто. Після цього на італійському заводі налагодять виробництво інших електричних і гібридних моделей, адже Hongqi планує розширити свою присутність у Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Болгарії презентували найпотужніший і найшвидший суперкар у світі. Він здатний розвинути 584 км/год.