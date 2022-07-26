Реактивні прискорювачі та 5200 сил: презентовано найпотужніше та найшвидше авто у світі (фото)

Перший болгарський суперкар Alieno Unum почнуть випускати через 1,5-2 роки. Характеристики електромобіля вражають — його топова версія зможе розвинути 584 км/год.

Болгарська фірма Alieno готує до виробництва надпотужний суперкар Unum. Серійні авто мають з'явитися за півтора-два роки, але на них уже приймають замовлення за ціною від 1,8 до 4,5 мільйона євро. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

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[ + – ] У дизайні переважають рубані поверхні

Новий Alieno Unum — серійна версія концепт-кара Arcanum, представленого у 2020 році. Два роки тому мало хто вірив, що таке божевільне авто надійде у виробництво, але болгарська компанія має намір випускати авто.

[ + – ] Кузов суперкара виконаний із карбону

Електричний суперкар Alieno Unum відрізняється гранованим клиноподібним дизайном у стилі Lamborghini Veneno. Ззаду встановили кіль і антикрило, а двері піднімаються вгору. Кузов повністю виконаний із карбону.

[ + – ] У салоні помістили одразу шість дисплеїв

У двомісному салоні — ціле царство дисплеїв. Їх встановили цілих шість. Причому один із екранів встановили прямо на кермі.

Але набагато більше вражають характеристики Alieno Unum. Навіть у базовій модифікації встановлено 12 електромоторів загальною потужністю 2610 к. с. Максимальна швидкість становить 488 км/год. Для порівняння, у найпотужнішого авто сучасності Rimac Nevera — лише 1914 сил.

[ + – ] Позаду встановили кіль і антикрило

Також запропонують версії на 3481, 4351 та 5221 к. с. У останньому випадку встановлено вже 24 електромотори (по 6 на колесо), а їхній сумарний крутний момент досягає 8800 Н∙м. Крім того, додали спеціальні ракетні прискорювачі на стислому повітрі. Такий суперкар зможе розвинути 584 км/год, тобто стане найшвидшим авто у світі.

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Для Alieno Unum розробляють інноваційну графенову батарею ємністю 180 кВт∙год. Вона буде дуже легкою та забезпечить запас ходу 1000 км, а зарядити її можна буде лише за 4 хвилини.

Раніше Фокус повідомляв, що на дороги виїхав найдорожчий у світі суперкар. Його вартість — 19 мільйонів доларів.