Реактивные ускорители и 5200 сил: презентовано самое мощное и быстрое авто в мире (фото)

Первый болгарский суперкар Alieno Unum начнут выпускать через 1,5-2 года. Характеристики электромобиля впечатляют — его топовая версия сможет развить 584 км/ч.

Болгарская фирма Alieno готовит к производству сверхмощный суперкар Unum. Серийные авто должны появиться через полтора-два года, но на них уже принимают заказы по цене от 1,8 до 4,5 миллиона евро. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

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[ + – ] В дизайне преобладают рубленные поверхности

Новый Alieno Unum — серийная версия концепт-кара Arcanum, представленного в 2020 году. Два года назад мало кто верил, что столь безумное авто поступит в производство, но болгарская компания твердо намерена выпускать авто.

[ + – ] Кузов суперкара выполнен из карбона

Электрический суперкар Alieno Unum отличается граненым клиновидным дизайном в стиле Lamborghini Veneno. Сзади установлены киль и антикрыло, а двери поднимаются вверх. Кузов полностью выполнен из карбона.

[ + – ] В салоне поместили сразу шесть дисплеев

В двухместном салоне — целое царство дисплеев. Их установлено целых шесть. Причем, один из экранов установили прямо на руле.

Но гораздо больше впечатляют характеристики Alieno Unum. Даже в базовой модификации установлено 12 электромоторов общей мощностью 2610 л. с. Максимальная скорость составляет 488 км/ч. Для сравнения, у самого мощного авто современности Rimac Nevera — только 1914 сил.

[ + – ] Сзади установлены киль и антикрыло

Также предложат версии на 3481, 4351 и 5221 л. с. В последнем случае установлены уже 24 электромотора (по 6 на колесо), а их суммарный крутящий момент достигает 8800 Н∙м. Мало того, добавлены специальные ракетные ускорители на сжатом воздухе. Такой суперкар сможет развить 584 км/ч, то есть станет самым быстрым авто в мире.

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Для Alieno Unum разрабатывают инновационную графеновую батарею емкостью 180 кВт∙ч. Она будет очень легкой и обеспечит запас хода в 1000 км, а зарядить ее можно будет всего за 4 минуты.

Ранее Фокус сообщал, что на дороги выехал самый дорогой в мире суперкар. Его стоимость — 19 миллионов долларов.