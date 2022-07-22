Самый дорогой суперкар за $19 миллионов впервые заметили на дорогах (видео)

Bugatti La Voiture Noire является одним из самых дорогих новых автомобилей в мире. Суперкар стоимостью 19 миллонов долларов выпущен в единственном экземпляре.

В швейцарском Цюрихе сняли новый Bugatti La Voiture Noire. Ультраэксклюзивный суперкар стоимостью 19 миллионов долларов впервые выехал на дороги общего пользования. Фото и видео уникального авто опубликовали на нескольких страницах Instagram.

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[ + – ] Эксклюзивный суперкар стоит $19 миллионов

Bugatti La Voiture Noire – один из самых дорогих новых автомобилей в мире. Лишь эксклюзивный Rolls-Royce Boat Tail дороже. Суперкар выпущен в одном-единственном экземпляре и в 2021 году продан коллекционеру из Швейцарии, пожелавшему остаться неизвестным.

[ + – ] Дизайн выполнен в духе Bugatti 57 SC Atlantic

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Автомобиль построен на базе Bugatti Chiron, но длиннее его на 45 см. Дизайн Bugatti La Voiture Noire выполнен в ретро-стиле. Образцом для подражания послужил знаменитый Bugatti 57 SC Atlantic 1936 года. У современного авто есть такой же шов на крыше и капоте, подковообразная решетка радиатора и сразу шесть выхлопных труб. В духе 30-х годов оформлен и салон купе.

С технической точки зрения автомобиль мало чем отличается от стандартного Bugatti Chiron. Он оснащен 8,0-литровым турбированным W16 мощностью 1500 л. с., 7-ступенчатой роботизированной КПП и полным приводом. Максимальная скорость суперкара превышает 400 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в производство запущен самый мощный итальянский суперкар. У него четыре электромотора общей мощностью 1900 л. с.