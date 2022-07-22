Найдорожчий суперкар за $19 мільйонів уперше помітили на дорогах (відео)

Bugatti La Voiture Noire є одним із найдорожчих нових автомобілів у світі. Суперкар вартістю 19 мільйонів доларів випущений в єдиному екземплярі.

У швейцарському Цюріху зняли новий Bugatti La Voiture Noire. Ультраексклюзивний суперкар вартістю 19 мільйонів доларів уперше виїхав на дороги загального користування. Фото та відео унікального авто опублікували на кількох сторінках Instagram.

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[ + – ] Ексклюзивний суперкар коштує $19 мільйонів

Bugatti La Voiture Noire — один із найдорожчих нових автомобілів у світі. Лише ексклюзивний Rolls-Royce Boat Tail дорожчий. Суперкар випущений в одному-єдиному екземплярі і в 2021 проданий колекціонеру зі Швейцарії, який побажав залишитися невідомим.

[ + – ] Дизайн виконаний у дусі Bugatti 57 SC Atlantic

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Автомобіль побудований на базі Bugatti Chiron, але довший за нього на 45 см. Дизайн Bugatti La Voiture Noire виконаний у ретро-стилі. Зразком наслідування послужив знаменитий Bugatti 57 SC Atlantic 1936 року. У сучасного авто є такий же шов на даху та капоті, решітка радіатора і відразу шість вихлопних труб. У стилі 30-х років оформлений і салон купе.

З технічного погляду автомобіль мало чим відрізняється від стандартного Bugatti Chiron. Він оснащений 8,0-літровим турбованим W16 потужністю 1500 к. с., 7-ступінчастою роботизованою КПП та повним приводом. Максимальна швидкість суперкара перевищує 400 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво запущений найпотужніший італійський суперкар. У нього чотири електродвигуни загальною потужністю 1900 к. с.