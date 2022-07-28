В Италии наладят выпуск первого китайского суперкара (фото)

Новый Hongqi S9 будут выпускать по соседству с Ferrari и Lamborghini. Сверхмощный 1400-сильный суперкар способен развить 400 км/ч.

Суперкар FAW-Hongqi S9 готовят к серийному производству. Выпускать его будут не в Китае, а в Италии – для этого в регионе Реджио Эмилия построят новое современное предприятие. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В начале августа китайскому концерну FAW должны выделить землю под завод. Изначально его планировали открыть уже в начале 2023 года, однако из-за задержек запустить производство вовремя не получится.

[ + – ] Двери купе поднимаются вверх

В строительство завода вложат около миллиарда евро. Место для него выбрали не зря – он будет расположен в так называемой "Долине суперкаров". Недалеко находятся предприятия Ferrari, Lamborghini, Maserati и Ducati.

Очевидно, что решение выпускать суперкар Hongqi S9 в Италии – не только имиджевый ход. В "Долине суперкаров" можно найти квалифицированный персонал на предприятие.

[ + – ] Дисплей приборной панели расположен прямо на руле

Китайский суперкар Hongqi S9 — подробности и характеристики

Первый китайский суперкар FAW-Hongqi S9 – обтекаемое двухместное купе с поднимающимися вверх дверями. Его дизайн разработал известный стилист Вальтер де Сильва – создатель Alfa Romeo 156, Seat Leon, Audi TT и R8. В салоне цифровой щиток приборов размещен прямо на руле.

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Карбоновое авто оснащено турбированным бензиновым V8 и двумя электромоторами общей мощностью 1400 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с и развить 400 км/ч.

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Цена Hongqi S9 составит 1,5 миллиона долларов. Всего планируют выпустить 99 авто. После этого на итальянском заводе наладят производство других электрических и гибридных моделей, ведь Hongqi планирует расширить свое присутствие в Европе.

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