У Німеччині представили найшвидший і найдорожчий Ґелендваґен (фото)

Mercedes G-Class у тюнінгу Mansory відрізняється яскравим дизайном і розкішним внутрішнім оздобленням. Потужність його 4,0-літрового двигуна підняли до 850 к. с.

Тюнінг-ательє Mansory презентовано свій черговий екстравагантний проєкт. На цей раз німці доопрацювали Mercedes-Benz G-Class. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Mansory.

[ + – ] На даху встановлений спойлер Фото: Mansory

В основі Mansory Algorithmic Fade взяли заряджений 585-сильний Mercedes-AMG G63. Нові турбіни та ще низка доробок підняли потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо до 850 к. с. Тепер позашляховик розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Це найшвидший Ґелендваґен.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра, алькантара та карбон Фото: Mansory

Тюнінг Ґелендваґена від Mansory також включає радикальну зміну дизайну. Mercedes-AMG G63 отримав нову решітку радіатора, карбоновий капот з повітрозабірниками та спойлер на дах. На додаток, передбачені обвіс та розширювачі арок, а також 24-дюймові ковані диски з низькопрофільними шинами. Покупцям запропонують дуже нестандартні варіанти фарбування авто.

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Салон Mercedes-Benz G-Class оздоблений бірюзовою шкірою, алькантарою та карбоном. На другому ряду встановили два окремі крісла. Оригінальна деталь — підсвічування стелі у вигляді зоряного неба, як у Rolls-Royce.

[ + – ] Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: Mansory

Mansory Algorithmic Fade випустять лімітовану серію. Його ціну ще не озвучили, але, напевно, вона перевищить 500 тисяч євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny отримав оригінальний тюнінг, який перетворив його на мініатюрний Ґелендваґен.