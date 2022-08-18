В Германии представили самый быстрый и дорогой Гелендваген (фото)

Mercedes G-Class в тюнинге Mansory отличается броским дизайном и роскошным внутренним убранством. Мощность его 4,0-литрового двигателя подняли до 850 л. с.

Тюнинг-ателье Mansory презентовано свой очередной экстравагантный проект. На этот раз немцы доработали Mercedes-Benz G-Class. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Mansory.

[ + – ] На крыше установлен спойлер Фото: Mansory

В основе Mansory Algorithmic Fade взяли заряженный 585-сильный Mercedes-AMG G63. Новые турбины и еще ряд доработок подняли мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо до 850 л. с. Теперь внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Это самый быстрый Гелендваген.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон Фото: Mansory

Тюнинг Гелендвагена от Mansory также включает радикальное изменение дизайна. Mercedes-AMG G63 получил новую решетку радиатора, карбоновый капот с воздухозаборниками и спойлер на крышу. В добавок, предусмотрены обвес и расширители арок, а также 24-дюймовые кованные диски с низкопрофильными шинами. Покупателям предложат очень нестандартные варианты окраски авто.

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Салон Mercedes-Benz G-Class отделан бирюзовой кожей, алькантарой и карбоном. На втором ряду установили два отдельных кресла. Оригинальная деталь – подсветка потолка в виде звездного неба, как в Rolls-Royce.

[ + – ] Подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: Mansory

Mansory Algorithmic Fade выпустят лимитированной серией. Его цену еще не озвучили, но наверняка она превысит 500 тысяч евро.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получил оригинальный тюнинг, превративший его в миниатюрный Гелендваген.