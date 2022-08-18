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Авто

BMW готовят свой самый мощный спорткар: он может разворачиваться на месте (видео)

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Фото: BMW | Электрокар проходит испытания и будет представлен в 2023 году

Электрический спорткар BMW получит сразу четыре мотора, суммарно развивающие свыше 720 л. с. Он станет самой мощной моделью в истории немецкой марки.

BMW работают над новой спортивной моделью с индексом М. В отличие от других подобных авто немецкой марки, она будет электрической. Видео с новым электрокаром опубликовали на официальном Youtube-канале BMW.

Разработкой авто занимается подразделение BMW Motorsport. Оно начнет постепенно переходить на выпуск электрокаров и решило выпустить скоростного конкурента Tesla Model 3 Performance.

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Управляемые задние колеса позволяют развернуться на месте
Фото: скриншот/youtube

В основе новой модели лежит электромобиль BMW i4, однако у тестового прототипа изменена передняя часть. Она выполнена в духе BMW M3 – с огромной решеткой радиатора и продолговатыми фарами.

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Известно, что электрокар BMW получит инновационную силовую установку. В ней сразу четыре электромотора – по одному на каждое колесо. Точные ее характеристики держат в секрете, но известно, что суммарная мощность превысит 720 л. с. (530 кВт).

Мощность силовой установки авто превысит 700 л. с.

Кроме того, четыре мотора позволяет улучшить маневренность авто, ведь каждым колесом можно управлять индивидуально. В добавок, задние колеса также могут поворачиваться, что дает возможность совершать разворот на месте.

Ранее Фокус сообщал, что самый дорогой и быстрый спорткар BMW разбили в ДТП сразу после покупки.