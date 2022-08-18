BMW готовят свой самый мощный спорткар: он может разворачиваться на месте (видео)

Электрический спорткар BMW получит сразу четыре мотора, суммарно развивающие свыше 720 л. с. Он станет самой мощной моделью в истории немецкой марки.

BMW работают над новой спортивной моделью с индексом М. В отличие от других подобных авто немецкой марки, она будет электрической. Видео с новым электрокаром опубликовали на официальном Youtube-канале BMW.

Разработкой авто занимается подразделение BMW Motorsport. Оно начнет постепенно переходить на выпуск электрокаров и решило выпустить скоростного конкурента Tesla Model 3 Performance.

[ + – ] Управляемые задние колеса позволяют развернуться на месте Фото: скриншот/youtube

В основе новой модели лежит электромобиль BMW i4, однако у тестового прототипа изменена передняя часть. Она выполнена в духе BMW M3 – с огромной решеткой радиатора и продолговатыми фарами.

Важно

Опубликованы первые фото новейшего электрокроссовера Mercedes-Benz EQE SUV

Известно, что электрокар BMW получит инновационную силовую установку. В ней сразу четыре электромотора – по одному на каждое колесо. Точные ее характеристики держат в секрете, но известно, что суммарная мощность превысит 720 л. с. (530 кВт).

[ + – ] Мощность силовой установки авто превысит 700 л. с.

Кроме того, четыре мотора позволяет улучшить маневренность авто, ведь каждым колесом можно управлять индивидуально. В добавок, задние колеса также могут поворачиваться, что дает возможность совершать разворот на месте.

Ранее Фокус сообщал, что самый дорогой и быстрый спорткар BMW разбили в ДТП сразу после покупки.