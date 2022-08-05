Самый быстрый и дорогой BMW разбили вскоре после покупки (фото)

Заряженный BMW M4 CSL выпустят ограниченным тиражом из 1000 автомобилей. Сверхмощное 550-сильное купе способно развить 307 км/ч.

В Германии разбили в ДТП новейший BMW M4 CSL. Лимитированное купе только-только начало поступать в продажу и очевидно владелец совсем недавно получил авто. Фото с места аварии опубликовал в Instagram пользователь NoorJosef.

Новый BMW M4 CSL попал в ДТП недалеко от штаб-квартиры немецкой марки в Мюнхене. Судя по всему, водитель потерял контроль над авто и его занесло. У авто оторвано заднее колесо и отвалился бампер.

[ + – ] Спорткар получил серьезные повреждения

Скорее всего, передняя часть также повреждена, ведь сработали подушки безопасности. Спорткар BMW подлежит восстановлению, но его ремонт будет недешевым.

Напомним, всего выпустят лишь 1000 BMW M4 CSL. Специальная версия модели посвящена 50-летию BMW Motorsport. Цена купе в Европе составляет 165 200 евро и это самый дорогой автомобиль немецкой марки на данный момент.

[ + – ] BMW M4 CSL оснащен 550-сильной турбошестеркой Фото: BMW

Новый BMW M4 CSL оснащен 550-сильной рядной шестеркой с двумя турбинами объемом 3,0 л. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 307 км/ч.

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Автомобиль облегчили на 100 кг за счет использования в конструкции карбоновых деталей. От стандартного BMW M4 его можно отличить по особым обвесу и решетке радиатора. В салоне установлены спортивные кресла, а задние сиденья убрали.

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