Найшвидший і найдорожчий BMW розбили невдовзі після покупки (фото)

Заряджений BMW M4 CSL випустять обмеженим тиражем із 1 000 автомобілів. Надпотужне 550-сильне купе здатне розвинути 307 км/год.

У Німеччині розбили в ДТП новий BMW M4 CSL. Лімітоване купе тільки-но почало надходити в продаж і власник зовсім недавно отримав авто. Фото з місця аварії опублікував в Instagram користувач NoorJosef.

Новий BMW M4 CSL потрапив у ДТП неподалік штаб-квартири німецької марки в Мюнхені. Зважаючи на все, водій втратив контроль над авто і його занесло. В авто відірвано заднє колесо та відвалився бампер.

[ + – ] Спорткар отримав серйозні ушкодження

Швидше за все, передню частину також пошкоджено, адже спрацювали подушки безпеки. Спорткар BMW підлягає відновленню, але його ремонт буде недешевим.

Нагадаємо, всього випустять лише 1 000 BMW M4 CSL. Спеціальна версія моделі присвячена 50-річчю BMW Motorsport. Ціна купе в Європі становить 165 200 євро, і це найдорожчий автомобіль німецької марки наразі.

[ + – ] BMW M4 CSL оснащений 550-сильною турбошісткою Фото: BMW

Новий BMW M4 CSL оснащений 550-сильною рядною шісткою з двома турбінами об'ємом 3,0 л. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 307 км/год.

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Автомобіль полегшили на 100 кг за рахунок використання у конструкції карбонових деталей. Від стандартного BMW M4 його можна відрізнити за особливим обвісом і решіткою радіатора. У салоні встановлені спортивні крісла, а задні сидіння забрали.

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