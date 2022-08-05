Найшвидший і найдорожчий BMW розбили невдовзі після покупки (фото)
Заряджений BMW M4 CSL випустять обмеженим тиражем із 1 000 автомобілів. Надпотужне 550-сильне купе здатне розвинути 307 км/год.
У Німеччині розбили в ДТП новий BMW M4 CSL. Лімітоване купе тільки-но почало надходити в продаж і власник зовсім недавно отримав авто. Фото з місця аварії опублікував в Instagram користувач NoorJosef.
Новий BMW M4 CSL потрапив у ДТП неподалік штаб-квартири німецької марки в Мюнхені. Зважаючи на все, водій втратив контроль над авто і його занесло. В авто відірвано заднє колесо та відвалився бампер.
Швидше за все, передню частину також пошкоджено, адже спрацювали подушки безпеки. Спорткар BMW підлягає відновленню, але його ремонт буде недешевим.
Нагадаємо, всього випустять лише 1 000 BMW M4 CSL. Спеціальна версія моделі присвячена 50-річчю BMW Motorsport. Ціна купе в Європі становить 165 200 євро, і це найдорожчий автомобіль німецької марки наразі.
Новий BMW M4 CSL оснащений 550-сильною рядною шісткою з двома турбінами об'ємом 3,0 л. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 307 км/год.Важливо
Автомобіль полегшили на 100 кг за рахунок використання у конструкції карбонових деталей. Від стандартного BMW M4 його можна відрізнити за особливим обвісом і решіткою радіатора. У салоні встановлені спортивні крісла, а задні сидіння забрали.
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