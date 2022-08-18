BMW готують свій найпотужніший спорткар: він може розвертатися на місці (відео)
Електричний спорткар BMW отримає відразу чотири двигуни, що сумарно розвивають понад 720 к. с. Він стане найпотужнішою моделлю в історії німецької марки.
BMW працюють над новою спортивною моделлю з індексом М. На відміну від інших подібних авто німецької марки, вона буде електричною. Відео із новим електрокаром опублікували на офіційному Youtube-каналі BMW.
Розробкою авто займається підрозділ BMW Motorsport. Він почне поступово переходити на випуск електрокарів і вирішив випустити швидкісного конкурента Tesla Model 3 Performance.
В основі нової моделі лежить електромобіль BMW i4, проте у тестового прототипу змінено передню частину. Вона виконана в дусі BMW M3 — з величезною радіаторною решіткою і довгастими фарами.Важливо
Відомо, що електрокар BMW отримає інноваційну силову установку. У ній відразу чотири електродвигуни — по одному на кожне колесо. Точні характеристики тримають у секреті, але відомо, що сумарна потужність перевищить 720 к. с. (530 кВт).
Крім того, чотири двигуни дозволяють покращити маневреність авто, адже кожним колесом можна керувати індивідуально. Крім того, задні колеса також можуть повертатися, що дає можливість здійснювати розворот на місці.
Раніше Фокус повідомляв, що найдорожчий і найшвидший спорткар BMW розбили в ДТП відразу після покупки.