Опубліковано перші фото новітнього електрокросовера Mercedes-Benz EQE SUV

Електричний кросовер Mercedes-Benz EQE SUV готують до прем'єри та розсекретили його інтер'єр. У салоні авто встановлений великий екран на всю ширину передньої панелі.

З'явилися перші офіційні фотографії Mercedes-Benz EQE SUV. Електричний кросовер презентують у жовтні, а його продажі стартують на початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

[ + – ] Центральна консоль ховає нішу для поклажі Фото: Mercedes-Benz

На фото показали салон Mercedes Benz EQE SUV. Оскільки кросовер побудований на базі седана Mercedes EQE, то інтер'єри двох автомобілів практично ідентичні. На всю ширину передньої панелі розтягнуто величезний екран, поділений на кілька секцій. Також передбачено оригінальну центральну консоль з нішею для поклажі внизу.

Дизайн Mercedes-Benz EQE SUV поки не розсекречений, адже на тизерах показали силует кросовера. Автомобіль зовні буде схожий на старшу модель EQS SUV.

[ + – ] Силует Mercedes-Benz EQE SUV показали на тизері Фото: Mercedes-Benz

Спочатку на вибір запропонують задньопривідний 288-сильний та повнопривідний 476-сильний варіанти моделі. Пізніше з'являться заряджена версія від AMG потужністю 626 і 687 к. с.

Важливо

Понад 400 сил і 4 с до сотні: перші фото нового спортивного кросовера Smart

Усі модифікації отримають батарею місткістю 90,6 кВт∙год, а запас ходу кросовера перевищить 500 км. Зарядити електромобіль Mercedes у швидкому режимі на 30% можна буде лише за 15 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що рекламу електрокара Mercedes-Benz EQE зняли у Києві.

Також ми писали про новий Mercedes E-Class 2023 його розсекретили за рік до прем'єри.