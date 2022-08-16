Опубліковано перші фото новітнього електрокросовера Mercedes-Benz EQE SUV
Електричний кросовер Mercedes-Benz EQE SUV готують до прем'єри та розсекретили його інтер'єр. У салоні авто встановлений великий екран на всю ширину передньої панелі.
З'явилися перші офіційні фотографії Mercedes-Benz EQE SUV. Електричний кросовер презентують у жовтні, а його продажі стартують на початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.
На фото показали салон Mercedes Benz EQE SUV. Оскільки кросовер побудований на базі седана Mercedes EQE, то інтер'єри двох автомобілів практично ідентичні. На всю ширину передньої панелі розтягнуто величезний екран, поділений на кілька секцій. Також передбачено оригінальну центральну консоль з нішею для поклажі внизу.
Дизайн Mercedes-Benz EQE SUV поки не розсекречений, адже на тизерах показали силует кросовера. Автомобіль зовні буде схожий на старшу модель EQS SUV.
Спочатку на вибір запропонують задньопривідний 288-сильний та повнопривідний 476-сильний варіанти моделі. Пізніше з'являться заряджена версія від AMG потужністю 626 і 687 к. с.Важливо
Усі модифікації отримають батарею місткістю 90,6 кВт∙год, а запас ходу кросовера перевищить 500 км. Зарядити електромобіль Mercedes у швидкому режимі на 30% можна буде лише за 15 хвилин.
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