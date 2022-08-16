Опубликованы первые фото новейшего электрокроссовера Mercedes-Benz EQE SUV

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV готовят к премьере и рассекретили его интерьер. В салоне авто установлен огромный дисплей на всю ширину передней панели.

Появились первые официальные фото Mercedes-Benz EQE SUV. Электрический кроссовер презентуют в октябре, а его продажи стартуют в начале 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

[ + – ] Центральная консоль прячет нишу для поклажи Фото: Mercedes-Benz

На фото показали салон Mercedes-Benz EQE SUV. Поскольку кроссовер построен на базе седана Mercedes EQE, то интерьеры двух автомобилей практически идентичные. На всю ширину передней панели растянут огромный дисплей, разделенный на несколько секций. Также предусмотрена оригинальная центральная консоль с нишей для поклажи внизу.

Дизайн Mercedes-Benz EQE SUV пока не рассекречен, ведь на тизерах показали только силуэт кроссовера. Автомобиль внешне будет похож на старшую модель EQS SUV.

[ + – ] Силуэт Mercedes-Benz EQE SUV показали на тизере Фото: Mercedes-Benz

Поначалу на выбор предложат заднеприводной 288-сильный и полноприводной 476-сильный варианты модели. Позже появятся заряженные версии от AMG мощностью 626 и 687 л. с.

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Все модификации получат батарею емкостью 90,6 кВт∙ч, а запас хода кроссовера превысит 500 км. Зарядить электромобиль Mercedes в быстром режиме на 30% можно будет всего за 15 минут.

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