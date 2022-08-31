Просторий салон та 600 км запасу ходу: Skoda показала флагманський електрокросовер (відео)

Концепт-кар Skoda Vision 7S — провісник великого сімейного електрокросовера. У його салоні встановлені шість повноцінних крісел та спеціальне дитяче сидіння.

У Чехії презентовано нову Skoda Vision 7S. Поки що це концепт-кар, але у 2026 році він стане серійною моделлю – флагманським електрокросовером чеської марки. Про це повідомляє офіційний сайт Skoda.

[ + – ] За розмірами кросовер співставний зі Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Vision 7S презентує новий стиль бренду, який має назву Modern Solid. Дизайн вийшов стриманим і навіть мінімалістичним – з тоненькою діодною оптикою та вираженим пластиковим обвісом. Вентиляційні щілини спереду та ззаду покликані охолоджувати силову установку та гальма. Двері виконані розпашними, а дзеркала заднього виду замінені камерами.

[ + – ] Електромобіль стане серійним у 2026 році Фото: Skoda

У салоні кермо приплюснуть зверху та знизу, а показання приладів виводяться на вузький дисплей та проектуються на лобове скло. Великий 14,6-дюймовий тачскрін мультимедійної системи виконаний поворотним.

[ + – ] Кермо приплюснуте зверху та знизу, а сенсорний дисплей може повертатися. Фото: Skoda

В обробці використані матеріали, одержані шляхом вторинної переробки. Усередині передбачено магнітні кріплення для різних гаджетів.

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Кросовер Skoda Vision 7S відрізняється нетиповою посадковою формулою 6+1, тобто у нього шість повноцінних сидінь та дитяче крісло на центральній консолі – у найбезпечнішому місці салону при ДТП. Водій може спостерігати за дітьми на третьому ряду за допомогою спеціальної камери.

[ + – ] На центральній консолі встановлено дитяче крісло Фото: Skoda

Для водія та пасажирів передбачений спеціальний режим Relax – він активується лише коли авто стоїть. У цьому випадку кермо та передня панель зсуваються вперед і звільняють більше місця, а крісла першого та другого ряду можна розкласти.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становитиме 600 км.

Характеристики Skoda Vision 7S стануть відомими ближче до дати презентації серійної моделі. Заявлено тільки, що електрокар Skoda за розмірами можна порівняти з моделлю Kodiaq. Він отримав батарею на 89 кВт∙год і має запас ходу в 600 км.

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