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Просторий салон та 600 км запасу ходу: Skoda показала флагманський електрокросовер (відео)

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Фото: Skoda | Skoda Vision 7S стала першою моделлю у новому фірмовому стилі

Концепт-кар Skoda Vision 7S — провісник великого сімейного електрокросовера. У його салоні встановлені шість повноцінних крісел та спеціальне дитяче сидіння.

У Чехії презентовано нову Skoda Vision 7S. Поки що це концепт-кар, але у 2026 році він стане серійною моделлю – флагманським електрокросовером чеської марки. Про це повідомляє офіційний сайт Skoda.

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За розмірами кросовер співставний зі Skoda Kodiaq
Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Vision 7S презентує новий стиль бренду, який має назву Modern Solid. Дизайн вийшов стриманим і навіть мінімалістичним – з тоненькою діодною оптикою та вираженим пластиковим обвісом. Вентиляційні щілини спереду та ззаду покликані охолоджувати силову установку та гальма. Двері виконані розпашними, а дзеркала заднього виду замінені камерами.

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Електромобіль стане серійним у 2026 році
Фото: Skoda

У салоні кермо приплюснуть зверху та знизу, а показання приладів виводяться на вузький дисплей та проектуються на лобове скло. Великий 14,6-дюймовий тачскрін мультимедійної системи виконаний поворотним.

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Кермо приплюснуте зверху та знизу, а сенсорний дисплей може повертатися.
Фото: Skoda

В обробці використані матеріали, одержані шляхом вторинної переробки. Усередині передбачено магнітні кріплення для різних гаджетів.

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Кросовер Skoda Vision 7S відрізняється нетиповою посадковою формулою 6+1, тобто у нього шість повноцінних сидінь та дитяче крісло на центральній консолі – у найбезпечнішому місці салону при ДТП. Водій може спостерігати за дітьми на третьому ряду за допомогою спеціальної камери.

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На центральній консолі встановлено дитяче крісло
Фото: Skoda

Для водія та пасажирів передбачений спеціальний режим Relax – він активується лише коли авто стоїть. У цьому випадку кермо та передня панель зсуваються вперед і звільняють більше місця, а крісла першого та другого ряду можна розкласти.

Запас ходу електромобіля становитиме 600 км.

Характеристики Skoda Vision 7S стануть відомими ближче до дати презентації серійної моделі. Заявлено тільки, що електрокар Skoda за розмірами можна порівняти з моделлю Kodiaq. Він отримав батарею на 89 кВт∙год і має запас ходу в 600 км.

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