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Авто

Найдорожчий електромобіль Mercedes надійшов у виробництво: фото й подробиці

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Фото: Mercedes-Benz | Новий Mercedes-Benz EQS SUV випускають у США

Електричний кросовер Mercedes-Benz EQS SUV запропонований у версіях потужністю 360 та 544 к.с. Запас ходу електрокара перевищує 600 км.

У США розпочалося виробництво Mercedes-Benz EQS SUV. Флагманський електрокросовер німецької марки надійде в продаж із осені за ціною від 110 тис. євро та стане найдорожчою електричною моделлю Mercedes. Про це повідомляє пресслужба німецького бренду.

Підприємство в Алабамі випускатиме кросовери Mercedes EQS SUV як для внутрішнього американського ринку, так і для експорту. Там же збирають його бензинового побратима Mercedes-Benz GLS (дві моделі ділять платформу).

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Електрокар збудований на платформі Mercedes-Benz GLS
Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz EQS SUV — повнорозмірний кросовер преміум-класу. Великий 5,1-метровий автомобіль відрізняється обтічним дизайном.

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Електромобіль Mercedes-Benz запропонують у версіях на 5 і 7 місць. У салоні на всю передню панель розтягнутий великий трисекційний дисплей. Серед опцій є монітори в спинках передніх сидінь і сканер відбитків пальців.

Mercedes-Benz EQS SUV коштуватиме від 110 000 євро
Mercedes-Benz EQS SUV коштуватиме від 110 000 євро
Фото: Mercedes-Benz
Кросовер відрізняється обтічним дизайном
Кросовер відрізняється обтічним дизайном
Фото: Mercedes-Benz
На всю передню панель розтягнутий дисплей
На всю передню панель розтягнутий дисплей
Фото: Mercedes-Benz
Кросовер запропонують у версіях на 5 і 7 місць
Кросовер запропонують у версіях на 5 і 7 місць
Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS SUV коштуватиме від 110 000 євро
Кросовер відрізняється обтічним дизайном
На всю передню панель розтягнутий дисплей
Кросовер запропонують у версіях на 5 і 7 місць

Електричний кросовер Mercedes EQS SUV буде доступний у версіях потужністю 360 і 544 к.с. із заднім і повним приводом. Усі модифікації отримали батарею на 108 кВт∙год, а заявлений запас ходу становить від 609 до 671 км.

До речі, там же в Алабамі у 2023 році почнуть випускати й компактніший і доступніший електрокросовер Mercedes-Benz EQE SUV.

Також Фокус повідомляв, що новий Mercedes E-Class розсекретили за рік до прем'єри.