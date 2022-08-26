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Авто

Самый дорогой электромобиль Mercedes поступил в производство: фото и подробности

Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz | Новый Mercedes-Benz EQS SUV выпускают в США

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV предложен в версиях мощностью 360 и 544 л. с. Запас хода электрокара превышает 600 км.

В США стартовало производство Mercedes-Benz EQS SUV. Флагманский электрокроссовер немецкой марки поступит в продажу с осени по цене от 110 тыс. евро и станет самой дорогой электрической моделью Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Предприятие в Алабаме будет выпускать кроссоверы Mercedes EQS SUV как для внутреннего американского рынка, так и для экспорта. Там же собирают и его бензинового собрата Mercedes-Benz GLS (две модели делят платформу).

Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz
Электрокар построен на платформе Mercedes-Benz GLS
Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz EQS SUV – полноразмерный кроссовер премиум-класса. Большой 5,1-метровый автомобиль отличается обтекаемым дизайном.

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Электромобиль Mercedes-Benz предложат в версиях на 5 и 7 мест. В салоне на всю переднюю панель растянут большой трехсекционный дисплей. Среди опций есть мониторы в спинках передних сидений и сканер отпечатков пальцев.

Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS SUV будет стоить от 110 000 евро
Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz
Кроссовер отличается обтекаемым дизайном
Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz
На всю переднюю панель растянут дисплей
Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz
Кроссовер предложат в версиях на 5 и 7 мест
Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes EQS SUV, новый Mercedes-Benz EQS, кроссовер Mercedes-Benz, электромобиль Mercedes-Benz

Электрический кроссовер Mercedes EQS SUV будет доступен в версиях мощностью 360 и 544 л. с. с задним и полным приводом. Все модификации получили батарею на 108 кВт∙ч, а заявленный запас хода составляет от 609 до 671 км.

К слову, там же в Алабаме в 2023 году начнут выпускать и более компактный и доступный электрокроссовер Mercedes-Benz EQE SUV.

Также Фокус сообщал, что новый Mercedes E-Class рассекретили за год до премьеры.