Самый дорогой электромобиль Mercedes поступил в производство: фото и подробности

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV предложен в версиях мощностью 360 и 544 л. с. Запас хода электрокара превышает 600 км.

В США стартовало производство Mercedes-Benz EQS SUV. Флагманский электрокроссовер немецкой марки поступит в продажу с осени по цене от 110 тыс. евро и станет самой дорогой электрической моделью Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Предприятие в Алабаме будет выпускать кроссоверы Mercedes EQS SUV как для внутреннего американского рынка, так и для экспорта. Там же собирают и его бензинового собрата Mercedes-Benz GLS (две модели делят платформу).

[ + – ] Электрокар построен на платформе Mercedes-Benz GLS Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz EQS SUV – полноразмерный кроссовер премиум-класса. Большой 5,1-метровый автомобиль отличается обтекаемым дизайном.

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Электромобиль Mercedes-Benz предложат в версиях на 5 и 7 мест. В салоне на всю переднюю панель растянут большой трехсекционный дисплей. Среди опций есть мониторы в спинках передних сидений и сканер отпечатков пальцев.

[ + – ] Mercedes-Benz EQS SUV будет стоить от 110 000 евро Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Кроссовер отличается обтекаемым дизайном Фото: Mercedes-Benz [ + – ] На всю переднюю панель растянут дисплей Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Кроссовер предложат в версиях на 5 и 7 мест Фото: Mercedes-Benz

Электрический кроссовер Mercedes EQS SUV будет доступен в версиях мощностью 360 и 544 л. с. с задним и полным приводом. Все модификации получили батарею на 108 кВт∙ч, а заявленный запас хода составляет от 609 до 671 км.

К слову, там же в Алабаме в 2023 году начнут выпускать и более компактный и доступный электрокроссовер Mercedes-Benz EQE SUV.

Также Фокус сообщал, что новый Mercedes E-Class рассекретили за год до премьеры.