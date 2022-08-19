Новый премиальный электрокроссовер от Honda бросит вызов Tesla и BMW (видео)

Возрожденный кроссовер Acura ZDX станет первым электромобилем от премиального подразделения Honda. Он получит силовую установку General Motors и сможет проехать свыше 500 км без подзарядки.

В Acura работают над новым поколением модели ZDX. Кроссовер возродят и он вернется на рынок в 2024 году. Об этом заявила пресс-служба концерна Honda Motor.

[ + – ] Первый электромобиль Acura появится в 2024 году Фото: Honda

Новая модель станет первым электромобилем Acura и первым премиальным электрокроссовером от Honda. Ее конкурентами станут Tesla Model Y, BMW iX и Mercedes-Benz EQE SUV. В Калифорнии презентовали ее прототип – концепт-кар Acura Precision EV.

[ + – ] Acura ZDX создают совместно с General Motors Фото: Honda

Электромобиль Acura Precision EV демонстрирует новое направление в дизайне японской марки. Во внешнем виде стало меньше граней и больше плавных линий. Вместе с тем, сохранены фирменные тоненькие фары и фонари, а диодная подсветка передней части имитирует решетку радиатора бензиновых Acura.

[ + – ] В салоне данные проецируются на два дисплея Фото: Honda

Салон Acura Precision EV показали только на рендерах. Среди его особенностей – высокий центральный тоннель, руль-штурвал и два проекционных дисплея на передней панели.

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Серийный электрокар Acura ZDX разрабатывают совместно с General Motors. Он будет построен на платформе GM Ultium, как Honda Prologue, а также Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV.

Архитектура GM Ultium позволяет установку на кроссоверы аккумуляторных батарей емкостью до 100 кВт∙ч. Запас хода очевидно превысит 500 км. Кроме того, известно, что электрокроссовер Acura ZDX получит два мотора и полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что Honda готовит недорогой молодежный кроссовер стоимостью $15 000.