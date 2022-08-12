Для большой семьи. Раскрыты подробности нового недорогого кроссовера Honda (фото)

Новая Honda Breeze построена на базе популярной модели CR-V, но будет несколько дешевле. Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях.

Опубликованы первые фото Honda Breeze нового поколения. Семейный кроссовер станет более доступной альтернативой модели CR-V. Об этом сообщает сайт Autohome.

Модель создана на платформе новейшей Honda CR-V 2023, но будет несколько дешевле за счет того, что ее сборку наладят в Китае. Кроме того, кроссовер несколько крупнее по размерам – достигает 4713 мм в длину, 1866 мм в ширину и 1681 мм в высоту при такой же колесной базе в 2700 мм.

[ + – ] Модель предложат в версиях на 5 и 7 мест Фото: autohome.com.cn

Новая Honda Breeze 2023 несколько отличается от CR-V по дизайну. В ее внешнем виде также преобладают строгие грани, а вот передняя часть получилась более обтекаемой. Раскосые фары соединены диодной вставкой, а в переднем бампере появился огромный воздухозаборник. Также у Breeze иная задняя дверь и продолговатые фонари.

Салон Honda Breeze еще не показали, но наверняка кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей. Модель со старта будет доступна в версиях на 5 и 7 мест (родственная CR-V получит семиместный вариант несколько позже).

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Поначалу кроссовер Honda Breeze будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 193 л. с., а позже появится 204-сильный гибрид. Все версии получат вариатор, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Honda анонсировала недорогой компактный кроссовер с дизайном в духе CR-V.