Для великої родини. Розкрито подробиці нового недорогого кросовера Honda (фото)

Нова Honda Breeze побудована на базі популярної моделі CR-V, але буде дешевшою. Кросовер запропонують у бензиновій та гібридній версіях.

Опубліковано перші фото Honda Breeze нового покоління. Сімейний кросовер стане доступнішою альтернативою моделі CR-V. Про це повідомляє сайт Autohome.

Модель створена на платформі новітньої Honda CR-V 2023, але буде дещо дешевшою за рахунок того, що її виробництво налагодять у Китаї. Крім того, кросовер дещо більший за розмірами — досягає 4713 мм у довжину, 1866 мм завширшки та 1681 мм у висоту при такій же колісній базі у 2700 мм.

[ + – ] Модель запропонують у версіях на 5 та 7 місць Фото: autohome.com.cn

Нова Honda Breeze 2023 дещо відрізняється від CR-V за дизайном. У її зовнішньому вигляді також переважають суворі грані, а ось передня частина вийшла більш обтічною. Розкосі фари з'єднані діодною вставкою, а в передньому бампері з'явився величезний повітрозабірник. Також у Breeze інші задні двері та довгасті ліхтарі.

Салон Honda Breeze ще не показали, але, напевно, кросовер отримає віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей. Модель зі старту буде доступна у версіях на 5 та 7 місць (родинна CR-V отримає семимісцевий варіант дещо пізніше).

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Спочатку кросовер Honda Breeze оснащуватиметься 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 193 к. с., а потім з'явиться 204-сильний гібрид. Усі версії отримають варіатор, а привід може бути переднім чи повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda анонсувала недорогий компактний кросовер із дизайном у дусі CR-V.