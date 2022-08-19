Новий преміальний електрокросовер від Honda кине виклик Tesla та BMW (відео)

Відроджений кросовер Acura ZDX стане першим електромобілем від преміального підрозділу Honda. Він отримає силову установку General Motors і зможе проїхати понад 500 км без підзарядки.

В Acura працюють над новим поколінням моделі ZDX. Кросовер відродять, і він повернеться на ринок у 2024 році. Про це заявила пресслужба концерну Honda Motor.

[ + – ] Перший електромобіль Acura з'явиться у 2024 році Фото: Honda

Нова модель стане першим електромобілем Acura та першим преміальним електрокросовером від Honda. Її конкурентами стануть Tesla Model Y, BMW iX і Mercedes-Benz EQE SUV. У Каліфорнії презентували її прототип — концепт-кар Acura Precision EV.

[ + – ] Acura ZDX створюють разом із General Motors Фото: Honda

Електромобіль Acura Precision EV демонструє новий напрямок у дизайні японської марки. У зовнішньому вигляді поменшало граней, і стало більше плавних ліній. Разом із тим, збережені фірмові тоненькі фари та ліхтарі, а діодне підсвічування передньої частини імітує решітку радіатора бензинових Acura.

[ + – ] У салоні дані проєктуються на два дисплеї Фото: Honda

Салон Acura Precision EV показали лише на рендерах. Серед його особливостей — високий центральний тунель, кермо-штурвал і два проєкційні дисплеї на передній панелі.

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Серійний електрокар Acura ZDX розробляють разом із General Motors. Він буде побудований на платформі GM Ultium, як Honda Prologue, а також Cadillac Lyriq і GMC Hummer EV.

Архітектура GM Ultium дозволяє установку на кросовери акумуляторних батарей ємністю до 100 кВт∙год. Запас ходу явно перевищить 500 км. Крім того, відомо, що електрокросовер Acura ZDX отримає два мотори та повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує недорогий молодіжний кросовер вартістю 15 000 доларів.