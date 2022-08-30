Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

У США стартувало виробництво надпотужного електропозашляховика Rivian (фото)

Rivian R1S, Rivian R1T, електромобіль Rivian, електрокар Rivian, новий Rivian
Фото: Rivian | Rivian R1S надійшов у продаж у 835-сильному виконанні

Rivian розпочав випуск своєї другої моделі — семимісного позашляховика R1S. Електрокар розганяється до 100 км/год за 3 секунди і може проїхати понад 500 км без підзарядки.

У США надійшов у виробництво новий Rivian R1S. Позашляховики з першої партії вже поставили клієнтам. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Електромобіль Rivian R1S — великий позашляховик на базі пікапа R1T. Дві моделі представили ще у 2018 році, проте якщо Rivian R1T почали випускати ще рік тому, то його побратим дістався конвеєра тільки зараз.

Rivian R1S, Rivian R1T, електромобіль Rivian, електрокар Rivian, новий Rivian
Ціна позашляховика стартує з $84 500
Фото: Rivian

Rivian R1S досягає 5,1 м у довжину і зовні дуже схожий на пікап. Електрокар пропонують лише в семимісному виконанні та в багатій комплектації — з електроприводом та вентиляцією сидінь, 16-дюймовим сенсорним дисплеєм, автопілотом та камерами кругового огляду. Ціна стартує із $84 500.

Важливо
Американці показали недорогого конкурента BMW X4 із елегантним дизайном (фото)
Американці показали недорогого конкурента BMW X4 із елегантним дизайном (фото)

Поки новий Rivian R1S доступний лише в одній версії — з чотирма моторами потужністю 835 к. с. та акумуляторною батареєю місткістю 135 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 3 с і має запас ходу в 509 км. Пневмопідвіска дозволяє підняти кліренс до 380 мм і форсувати метрові броди.

Rivian R1S, Rivian R1T, електромобіль Rivian, електрокар Rivian, новий Rivian
Електропозашляховик спочатку запропонований у багатій комплектації
Фото: Rivian

Згодом з'являться доступніші версії з двома моторами за ціною від $72 000. Також з часом очікується флагманський варіант з батареєю на 180 кВт∙год — його ціна наблизиться до 100 тис. доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї представили потужний електричний позашляховик у стилі Hummer.