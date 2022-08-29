У Китаї презентували 1 000-сильного конкурента Hummer: він здатний їздити боком (відео)

Електромобіль Dongfeng Menshi запропонують як позашляховик і пікап. Автомобіль має брутальний дизайн, а його запас ходу перевищує 800 км.

На автошоу в Ченду презентували новий Dongfeng Menshi. Надпотужний електричний позашляховик надійде у виробництво у 2023 році. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Позашляховик відрізняється агресивним рубаним дизайном Фото: CarNewsChina

Електромобіль Dongfeng Menshi називають китайським конкурентом GMC Hummer EV. Це не дивно, адже саме Dongfeng займається випуском ліцензійних копій Hummer H1 та його військової версії HMMWV.

Dongfeng Menshi — повністю самостійна розробка й уже не має нічого спільного з Hummer. Для інших країн її можуть перейменувати на Dongfeng Warrior (обидві назви перекладаються як "воїн").

[ + – ] Пікап Dongfeng Menshi M-Terrain-S Фото: CarNewsChina

Модель запропонують як чотиридверний позашляховик M-Terrain та дводверний пікап M-Terrain S. Новий Dongfeng Menshi відрізняється брутальним рубаним дизайном з великою кількістю кутів, масивними бамперами та вираженими колісними арками. Автомобілі досягають приблизно 5,2 м завдовжки.

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У салоні кермо плескате зверху та знизу, а показники приладів виведені на невеликий екран. На центральній панелі встановлено великий мультимедійний дисплей.

[ + – ] Кермо Dongfeng Menshi плескате зверху та знизу Фото: CarNewsChina

Китайський позашляховик запропонують у двох дуже потужних варіантах із двома моторами та повним приводом. Початкова версія отримала 816-сильну установку з батареєю ємністю 65,88 кВт∙год та бензиновим мотор-генератором. Запас ходу перевищує 800 км.

[ + – ] Запропоновано версії потужністю 816 і 1 070 к. с. Фото: CarNewsChina

У топовій версії потужність складає 1 070 к. с. Генератора в неї немає, але встановлена більш ємна батарея на 140 кВт∙год. Позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,2 секунди і може проїхати понад 500 км без підзарядки.

[ + – ] Задні колеса, що обертаються, дозволяють позашляховику їздити боком

Для бездоріжжя Dongfeng Menshi отримав три блоковані диференціали та пневмопідвіску, що дозволяє збільшити кліренс на 105 мм. Крім того, в нього керовані задні колеса і подібно до GMC Hummer EV він здатний їздити боком.

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