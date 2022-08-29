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Авто

У Китаї презентували 1 000-сильного конкурента Hummer: він здатний їздити боком (відео)

Dongfeng Menshi M-Terrain, Dongfeng Menshi, Dongfeng Warrior, позашляховик Dongfeng, китайський електромобіль
Фото: CarNewsChina | Dongfeng Menshi надійде у продаж із 2023 року

Електромобіль Dongfeng Menshi запропонують як позашляховик і пікап. Автомобіль має брутальний дизайн, а його запас ходу перевищує 800 км.

На автошоу в Ченду презентували новий Dongfeng Menshi. Надпотужний електричний позашляховик надійде у виробництво у 2023 році. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Dongfeng Menshi M-Terrain, Dongfeng Menshi, Dongfeng Warrior, позашляховик Dongfeng, китайський електромобіль
Позашляховик відрізняється агресивним рубаним дизайном
Фото: CarNewsChina

Електромобіль Dongfeng Menshi називають китайським конкурентом GMC Hummer EV. Це не дивно, адже саме Dongfeng займається випуском ліцензійних копій Hummer H1 та його військової версії HMMWV.

Dongfeng Menshi — повністю самостійна розробка й уже не має нічого спільного з Hummer. Для інших країн її можуть перейменувати на Dongfeng Warrior (обидві назви перекладаються як "воїн").

Dongfeng Menshi M-Terrain, Dongfeng Menshi, Dongfeng Warrior, позашляховик Dongfeng, китайський електромобіль
Пікап Dongfeng Menshi M-Terrain-S
Фото: CarNewsChina

Модель запропонують як чотиридверний позашляховик M-Terrain та дводверний пікап M-Terrain S. Новий Dongfeng Menshi відрізняється брутальним рубаним дизайном з великою кількістю кутів, масивними бамперами та вираженими колісними арками. Автомобілі досягають приблизно 5,2 м завдовжки.

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У салоні кермо плескате зверху та знизу, а показники приладів виведені на невеликий екран. На центральній панелі встановлено великий мультимедійний дисплей.

Dongfeng Menshi M-Terrain, Dongfeng Menshi, Dongfeng Warrior, позашляховик Dongfeng, китайський електромобіль
Кермо Dongfeng Menshi плескате зверху та знизу
Фото: CarNewsChina

Китайський позашляховик запропонують у двох дуже потужних варіантах із двома моторами та повним приводом. Початкова версія отримала 816-сильну установку з батареєю ємністю 65,88 кВт∙год та бензиновим мотор-генератором. Запас ходу перевищує 800 км.

Dongfeng Menshi M-Terrain, Dongfeng Menshi, Dongfeng Warrior, позашляховик Dongfeng, китайський електромобіль
Запропоновано версії потужністю 816 і 1 070 к. с.
Фото: CarNewsChina

У топовій версії потужність складає 1 070 к. с. Генератора в неї немає, але встановлена більш ємна батарея на 140 кВт∙год. Позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,2 секунди і може проїхати понад 500 км без підзарядки.

Задні колеса, що обертаються, дозволяють позашляховику їздити боком

Для бездоріжжя Dongfeng Menshi отримав три блоковані диференціали та пневмопідвіску, що дозволяє збільшити кліренс на 105 мм. Крім того, в нього керовані задні колеса і подібно до GMC Hummer EV він здатний їздити боком.

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