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Авто

Американці показали недорогого конкурента BMW X4 із елегантним дизайном (фото)

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Фото: General Motors | Широкі ґрати радіатора поєднуються з розкосими діодними фарами

Купе-кросовер Buick Envicta приваблює витонченим зовнішнім виглядом і невисокою ціною. Автомобіль оснастили економічним 184-сильним турбомотором.

На автошоу в китайському Ченду презентували новий Buick Envicta. Перший купе-кросовер від концерну General Motors надійде в продаж із вересня за ціною від $21 800. Про це повідомляє офіційний сайт американського концерну.

Buick Envista, Buick Envista 2022, новий Buick Envista, кросовер Buick Envista, кросовер Buick
Envista — перший купе-кросовер Buick
Фото: General Motors

Місце для презентації обрали тому, що саме в Китаї випускатимуть Buick Envicta 2022. Це дозволило здешевити модель і зробити її доступнішою альтернативою BMW X4 і Mercedes-Benz GLC Coupe. Згодом кросовер з'явиться і в інших країнах.

Кросовер Buick Envicta відрізняється елегантним дизайном із плавними формами, вигнутою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Широкі радіаторні ґрати поєднуються з розкосими діодними фарами.

Buick Envista, Buick Envista 2022, новий Buick Envista, кросовер Buick Envista, кросовер Buick
Кросовер оснащений 184-сильним турбомотором
Фото: General Motors

Габарити Buick Envicta 2022:

  • Довжина — 4638 мм
  • Ширина — 1816 мм
  • Висота — 1565 мм
  • Колісна база — 2700 мм
Buick Envista, Buick Envista 2022, новий Buick Envista, кросовер Buick Envista, кросовер Buick
На передній панелі встановлені два дисплеї
Фото: General Motors

У салоні на передній панелі встановлені два 10,25-дюймові дисплеї. Топова версія отримала 18-дюймові диски, шкіряний салон, навігацію, камери кругового огляду та бездротову зарядку для смартфонів.

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Купе-кросовер Buick Envicta оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 184 к.с. і варіатором. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 сек і витрачає в середньому 6,5 л/100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що розсекретили новий електромобіль Toyota. Він стане альтернативою седану Camry.