Американці показали недорогого конкурента BMW X4 із елегантним дизайном (фото)
Купе-кросовер Buick Envicta приваблює витонченим зовнішнім виглядом і невисокою ціною. Автомобіль оснастили економічним 184-сильним турбомотором.
На автошоу в китайському Ченду презентували новий Buick Envicta. Перший купе-кросовер від концерну General Motors надійде в продаж із вересня за ціною від $21 800. Про це повідомляє офіційний сайт американського концерну.
Місце для презентації обрали тому, що саме в Китаї випускатимуть Buick Envicta 2022. Це дозволило здешевити модель і зробити її доступнішою альтернативою BMW X4 і Mercedes-Benz GLC Coupe. Згодом кросовер з'явиться і в інших країнах.
Кросовер Buick Envicta відрізняється елегантним дизайном із плавними формами, вигнутою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Широкі радіаторні ґрати поєднуються з розкосими діодними фарами.
Габарити Buick Envicta 2022:
- Довжина — 4638 мм
- Ширина — 1816 мм
- Висота — 1565 мм
- Колісна база — 2700 мм
У салоні на передній панелі встановлені два 10,25-дюймові дисплеї. Топова версія отримала 18-дюймові диски, шкіряний салон, навігацію, камери кругового огляду та бездротову зарядку для смартфонів.Важливо
Купе-кросовер Buick Envicta оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 184 к.с. і варіатором. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 сек і витрачає в середньому 6,5 л/100 км.
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