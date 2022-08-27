Американці показали недорогого конкурента BMW X4 із елегантним дизайном (фото)

Купе-кросовер Buick Envicta приваблює витонченим зовнішнім виглядом і невисокою ціною. Автомобіль оснастили економічним 184-сильним турбомотором.

На автошоу в китайському Ченду презентували новий Buick Envicta. Перший купе-кросовер від концерну General Motors надійде в продаж із вересня за ціною від $21 800. Про це повідомляє офіційний сайт американського концерну.

[ + – ] Envista — перший купе-кросовер Buick Фото: General Motors

Місце для презентації обрали тому, що саме в Китаї випускатимуть Buick Envicta 2022. Це дозволило здешевити модель і зробити її доступнішою альтернативою BMW X4 і Mercedes-Benz GLC Coupe. Згодом кросовер з'явиться і в інших країнах.

Кросовер Buick Envicta відрізняється елегантним дизайном із плавними формами, вигнутою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Широкі радіаторні ґрати поєднуються з розкосими діодними фарами.

[ + – ] Кросовер оснащений 184-сильним турбомотором Фото: General Motors

Габарити Buick Envicta 2022:

Довжина — 4638 мм

Ширина — 1816 мм

Висота — 1565 мм

Колісна база — 2700 мм

[ + – ] На передній панелі встановлені два дисплеї Фото: General Motors

У салоні на передній панелі встановлені два 10,25-дюймові дисплеї. Топова версія отримала 18-дюймові диски, шкіряний салон, навігацію, камери кругового огляду та бездротову зарядку для смартфонів.

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Купе-кросовер Buick Envicta оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 184 к.с. і варіатором. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 сек і витрачає в середньому 6,5 л/100 км.

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