Американцы показали недорогого конкурента BMW X4 с элегантным дизайном (фото)

Купе-кроссовер Buick Envicta привлекает изящным внешним видом и невысокой ценой. Автомобиль оснастили экономичным 184-сильным турбомотором.

На автошоу в китайском Чэнду презентовали новый Buick Envicta. Первый купе-кроссовер от концерна General Motors поступит в продажу с сентября по цене от $21 800. Об этом сообщает официальный сайт американского концерна.

[ + – ] Envista — первый купе-кроссовер Buick Фото: General Motors

Место для презентации выбрали потому, что именно в Китае будут выпускать Buick Envicta 2022. Это позволило удешевить модель и сделать ее более доступной альтернативой BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Позже кроссовер появится и в других странах.

Кроссовер Buick Envicta отличается элегантным дизайном с плавными формами, изогнутой оконной линией и заостренной задней частью. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами.

[ + – ] Кроссовер оснащен 184-сильным турбомотором Фото: General Motors

Габариты Buick Envicta 2022:

Длина – 4638 мм

Ширина – 1816 мм

Высота – 1565 мм

Колесная база – 2700 мм

[ + – ] На передней панели установлены два дисплея Фото: General Motors

В салоне на передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея. Топовая версия получила 18-дюймовые диски, кожаный салон, навигацию, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов.

Важно

Самый дорогой электромобиль Mercedes поступил в производство: фото и подробности

Купе-кроссовер Buick Envicta оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л. с. и вариатором. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с и расходует в среднем 6,5 л/100 км.

Ранее Фокус сообщал, что рассекретили новый электромобиль Toyota. Он станет альтернативой седану Camry.